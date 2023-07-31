MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 31 Temmuz MasterChef yeni takımlar nasıl oluştu?
TV8 ekranlarında yayınlanan yemek yarışması MasterChef, bu sene Allstar konseptiyle izleyiciyle buluştu. Dün akşam elemenin yaşandığı yarışmada bugün kaptanlık yarışı başladı. Konuyla ilgili araştırılan, "MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 31 Temmuz MasterChef yeni takımlar nasıl oluştu?" sorularının yanıtlarını sizler için derledik.
MasterChef All Star'da kaptanlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Şeflerin değerlendirmesi sonucu belli olan kaptanlar, kırmızı ve mavi takım olarak ikiye ayrılarak kendi takımlarını oluşturacak. Dün akşam eleme heyecanının yaşandığı yarışmada bugün yeni takımlar belli olacak.
MASTERCHEF TAKIMLAR BELLİ OLDU MU?
MasterChef Allstar bugün yeni bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Takımlar henüz netleşmedi. Kıyasıya mücadele devam ediyor.
MASTERCHEF ALLSTAR YARIŞMACILARI
Suna, Eda, Batuhan, Rıfat, Sef, Tanya, Esra, Eray, Berker, Sergen, Tahsin, Dilara, Mert, Tolga, Çağatay, Ayaz, Tolga
MASTERCHEF ELEME POTASINDAN KİMLER ÇIKTI?
TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2023 All Star yarışmasında eleme oyununun ilk etabında başarılı yemek hazırlayan Tolga, Batuhan, Mert oldu.
MASTERCHEF 30 TEMMUZ KİM ELENDİ?
MasterChef Türkiye All Star'da Büşra şeflerin istediği yaprak sarmasını yaptıktan sonra kasnağı tabaktan almayı unuttu. Başarılı yarışmacı bu sebeple yarışmaya veda etti.