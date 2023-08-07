MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 7 Ağustos 2023 MasterChef yeni kırmızı ve mavi takım nasıl oluştu?

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 7 Ağustos 2023 MasterChef yeni kırmızı ve mavi takım nasıl oluştu?

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MasterChef'te kaptanlık oyunu geceye damgasını vuruyor. MasterChef'te en iyi tabağı çıkaran yarışmacı mavi takım kaptanı olacak. Kaptanlar, kendi stratejilerini oluşturarak en güçlü kadroyu kurmaya çalışacaklar. Peki, MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 7 Ağustos 2023 MasterChef yeni kırmızı ve mavi takım nasıl oluştu? İşte, konuya dair detaylar...