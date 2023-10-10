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        Haberler Televizyon MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 9 Ekim 2023 MasterChef mavi ve kırmızı takımın kaptanı kim oldu?

        MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 9 Ekim MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu?

        MasterChef All Star'da heyecan katlanarak sürüyor. Kaptanlık oyunu gecesinde şefler yarışmacılardan profiterol yapmalarını istedi. Mavi ve kırmızı takım kaptanlarının belli olduğu yarışmada, takım kaptanları kendi stratejisine göre takımlarını oluşturdu. Peki, "MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 9 Ekim MasterChef mavi ve kırmızı takım kaptanı kim oldu?" İşte 9 Ekim Pazartesi MasterChef All Star mavi ve kırmızı takımlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.10.2023 - 14:45 Güncelleme: 10.10.2023 - 14:45
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        MasterChef kaptanlık oyunu heyecanı
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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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