MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 9 Ekim MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu?
MasterChef All Star'da heyecan katlanarak sürüyor. Kaptanlık oyunu gecesinde şefler yarışmacılardan profiterol yapmalarını istedi. Mavi ve kırmızı takım kaptanlarının belli olacağı yarışmada, takım kaptanları kendi stratejisine göre takımlarını oluşturacak. Peki, "MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 9 Ekim MasterChef mavi ve kırmızı takım kaptanı kim oldu?" İşte 9 Ekim Pazartesi MasterChef All Star mavi ve kırmızı takımlar...
MasterChef All Star'da kaptanlık oyunu heyacanı yaşanıyor. Yarışmacılar mavi takım kaptanlığını almak için tezgah başında olacak. Kıran kırana mücadelelerin yaşanacağı MasterChef'te mavi ve kırmızı takımlar gecenin sonunda belli olacak. Peki, "MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 9 Ekim MasterChef mavi ve kırmızı takım kaptanı kim oldu, yeni takımlar belli oldu mu?" İşte 9 Ekim MasterChef yeni bölümde yaşanan son gelişmeler...
MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI, MAVİ VE KIRMIZI TAKIM KAPTANLARI KİM OLDU?
MasterChef'te kaptanlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Jüri değerlendirmeleri sonucunda mavi takım kaptanı bu akşam belli olacak. Mavi takım kaptanı kırmızı takım kaptanını belirleyecek. Takım kaptanları kendi stratejilerine göre takımlarını oluşturacak.
MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?
MasterChef'te yeni haftanın takımları henüz belli olmadı. Takımlar belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.