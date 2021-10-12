Sevilen yarışma MasterChef Türkiye'de sekizinci hafta kaptanlık mücadelesi ile başladı. MasterChef'te bu akşam on beş yarışmacı, Mavi takım kaptanı olmak için çalıştı. Şefler, bu akşam yemeği yetiştiremeyen yarışmacıları da sert bir şekilde uyardı ve cezasız kalmayacağını açıkladı.

MASTERCHEF'TE KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye 2021'de sekizinci hafta, geriye kalan on beş yarışmacı ile başladı. MasterChef'te yedeklerden gelen yarışmacı artık olmayacağı için ilk defa bir kişi eksik olarak bir hafta ekrana gelecek. 11 Ekim Pazartesi MasterChef 88. bölümde şefler, kaptanlık oyunu yemeğini lahmacun olarak belirledi. 45 dakika süre içinde yarışmacılar, altı tane lahmacun yapmak için tezgahlarının başına geçti ve mavi takım kaptanı olmak için çalıştı.