MasterChef Kerem kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi?
MasterChef Türkiye'de final heyecanı yaşanıyor. Canlı yayında gerçekleşecek büyük final öncesinde rakiplerini eleyerek finale yükselme başarısını gösteren Kerem'in hayatı ve kariyeri izleyiciler tarafından mercek altına alındı. MasterChef'in başarılı yarışmacıları arasında gösterilen Kerem Bilginer, rakibi Onur ile MasterChef şampiyonu olabilmek adına kıyasıya bir mücadele içine girecek. Peki, "MasterChef Kerem kimdir?" İşte MasterChef Kerem'in biyografisi...
MasterChef'te şampiyon canlı yayında belli oluyor. Onur ve Kerem büyük finalde birincilik için kıyasıya bir mücadele verecek. İki yarışmacıdan biri MasterChef 2024 şampiyonu olarak kupaya uzanan taraf olacak. Bu kapsamda son finalist olarak adını finale yazıdıran Kerem'in biyografisi gündemdeki yerini aldı. Peki, MasterChef Kerem kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi?" İşte MasterChef Kerem'in hayatı ve kariyerine ilişkin tüm detaylar...
MASTERCHEF KEREM KİMDİR?
Kahramanmaraşlı olan Kerem Bilginer, 1992 yılında İstanbul'da doğdu. Yarışmaya New York'tan atılan başarılı yarışmacı, Yıldız Teknik Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği mezunu.
ABD'de Michelin Yıldızı'na sahip bir restoranda Sous Chef (Yardımcı Şef) olarak çalışan Bilginer, MasterChef için işinden ayrıldı.
MASTERCHEF KEREM EVLİ Mİ?
MasterChef Kerem Bilginer Sabrina Roman Bilginer ile evlidir.