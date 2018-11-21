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MasterChef kim elendi? 20 Kasım MasterChef Türkiye'de elenen isim kim oldu? Esra mı, Uğur mu?

Dün akşam "MasterChef kim elendi?" sorusunun yanıtı büyük heyecan yarattı. MasterChef Türkiye'de haftanın final gününde yarışmacılar takım, dokunulmazlık ve eleme oyunlarında mücadele etti. Eleme potasında Esra ve Uğur vardı. MasterChef kim elendi? 20 Kasım MasterChef Türkiye'de elenen isim kim oldu? Esra mı, Uğur mu?

21.11.2018 - 08:08 | Güncelleme:

MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı yaşandı. MasterChef Türkiye 24. bölüm ile bir yarışmacı daha veda etti. Masterchef olmak isteyen, hayallerine kavuşmak isteyen kişi kim olacak?

Takım oyununda O Ses Türkiye ekibine yemek çıkaran takımlardan kaybeden ekibin elemenları önce dokunulmazlık, ardından eleme oyununda ter döktü ve bir yarışmacı MasterChef olma hayallerine veda etti.

MASTERCHEF KİM ELENDİ? 20 KASIM

Rekabetin yüksek olduğu MasterChef Türkiye'de bu hafta eleme adayları iki takım oyununu da kaybeden Kırmızı Takım yarışmacıları Esra, Uğur ve Meltem oldu. MasterChef Türkiye'de kim elendi? Yarışmada hayallerine kim veda etti? sorularının yanıtı Esra oldu...

Mavi takım hem dünkü oyunu hem de bugünkü oyunu kazanarak rakip takıma başarısını göstermiş oldu.

MasterChef'te Meltem, Uğur ve Mehmet dokunulmazlık için büyük yarışa girdi ve irmik helvasının yapıldığı zorlu yarışın sonunda dokunulmazlığı kazanan isim Mehmet oldu.

MASTERCHEF HAKKINDA

Masterchef Türkiye Mutfağı; yeteneklerini sergileyecek Masterchef adaylarını bekliyor! Ancak bu mutfağa girebilmek o kadar da kolay olmayacak. Binlerce başvuru arasından seçilen 30 yarışmacı adayı Masterchef Türkiye’de kalabilmek için temel becerilerini ve hünerlerini Masterchef mutfağında gösterecek. İşler, bu mutfağa girmekle de bitmiyor. Bu mutfakta kalmak da bu mutfağa girmek kadar zor. Bakalım kimler bu yetenekli 14 yarışmacıdan biri olacak?

Birbirinden farklı yeteneği olan 14 Masterchef adayı, Türkiye'nin Masterchef'i olmak için her hafta sonu bazen stüdyoda, bazen stüdyo dışında kıyasıya bir rekabet sergileyecek.

Yemek pişirme sanatının en ince detaylarını profesyonel şefler; Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu'ndan, yemek yapma tutkusunun hırsa nasıl dönüştüğünü de yarışmacılardan öğreneceğiz.

Uzun maratonun sonunda yalnızca bir kişi Türkiye'nin yeni Masterchef'i olma gururunu yaşayacak ve büyük ödülün de sahibi olacak.

 

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