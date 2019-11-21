MasterChef kim elendi? Sorusunun cevabı bu akşam belli oldu. Dokunulmazlık oyununu kaybeden yarışmacılar tezgah başına geçerek eleme potasınana girmemk için mücadele etti. Yapılan yemeklerin ardından jüri üyeleri ise zor bir karar alarak iyi tabak çıkaramayan yarışmacının MasterChef hayalini sona erdirdi. İşte, MasterChef Türkiye'ye veda eden isim ve son bölümünde yaşananlar...

YASİN'DEN OLAY SÖZLER!

İsteyerek eleme potasına kalan Yasin Kıvanç ile arasındaki gerilimin devam ettiği görüldü. Öte yandan Yasin, "Burası korkakların yeri değil! Elenmsem de alnım ak bir şekilde elenirim..." dedi.



MASTERCHEF KİM ELENDİ - 21 KASIM 2019

Eleme potasına giren Yasin, Kıvanç, Suna ve Batuhan Mehmet Şef'in "Ördek Göğsü" adlı yemeğini çıkarmaya çalıştı. Yarışmacılar elenmemek için kıyasıya çaba sarf etti. Yapılan yemeklerin ardından son kararı jüri üyeleri verdi. Mehmet Şef'in tabağına en yakın isim Yasin ve Kıvanç oldu. MasterChef Türkiye'den elenen yarışmacı ise Suna oldu.

SUNA GÖZYAŞLARINA BOĞULDU!

MasterChef'ten elendiği duyurulan Suna, gözyaşlarına içerisinde önce jüri üyeleri ile ardından yarışmacı arkadaşlarına veda etti.

MASTERCHEF SUNA AYDIN KİMDİR?

Suna Aydın, 10 Ekim 1986 İskenderun doğumludur. 10 yaşında Batın adında 1 oğlu var. Mutfak sanatlari akademisinde profesyonel aşçılık ve pastacılık okudu. Okulu iyi bir dereceyle tamamladıktan sonra sektore atıldı ve en iyi işletmecilerde çalışma fırsatı buldu. Mesleği iyi öğrenmek ve pekiştirmek adına kebapçı, balıkçı, Türk mutfağı, dünya mutfağı gibi çeşitli restoranlarda head chef , koordinatörlük, ya da danışmanlık yaptı. Kendine ait modern Türk ve Anadolu mutfağı konseptli bir restoranı var. Aynı zamanda ailesine ait işletmelerinde menü danışmanlıklarını halen yapmaktadır.