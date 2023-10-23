MasterChef kim elendi? 22 Ekim 2023 MasterChef hangi yarışmacı gitti? MasterChef All Star'a veda eden isim belli oldu

MasterChef kim elendi? 22 Ekim 2023 MasterChef hangi yarışmacı gitti? MasterChef All Star'a veda eden isim belli oldu

1 Şurada Paylaş!









MasterChef'te rekabet ve heyecan hız kesmeden devam ederken bu hafta kimin eleneceği merak konusu oldu. Hafta boyu kıyasıya geçen mücadele yaşanırken haftanın son gününde MasterChef'te elenen yarışmacı belli oldu. Böylelikle bir isim dün akşam MasterChef'e veda etti. İşte 22 Ekim 2023 Pazar MasterChef elenen yarışmacı ile ilgili ayrıntılar...