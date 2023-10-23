Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon MasterChef kim elendi? 22 Ekim 2023 MasterChef hangi yarışmacı gitti? MasterChef All Star'a veda eden isim belli oldu

        MasterChef'e veda eden isim kim oldu? Bu akşam elenen isim belli oldu!

        MasterChef All Star yarışmasında eleme heyecanı yaşandı. Hafta boyunca eleme potasına giren tüm yarışmacılar yarışmada kalmak için kıyasıya rekabete girdi. Bu haftanın eleme adayları ise şeflerin oylarıyla belli oldu. Eleme potasında olan isimler ise oldukça güçlü adaylar. Kimin kazandığı ise daha da merak konusu olmuştu. Peki, MasterChef'te kim elendi, kim gitti? İşte, 22 Ekim 2023 Pazar günü MasterChef All Star'a veda eden isim...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.10.2023 - 13:51 Güncelleme: 23.10.2023 - 13:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        MasterChef'te rekabet ve heyecan hız kesmeden devam ederken bu hafta kimin eleneceği merak konusu oldu. Hafta boyu kıyasıya geçen mücadele yaşanırken haftanın son gününde MasterChef'te elenen yarışmacı belli oldu. Böylelikle bir isim dün akşam MasterChef'e veda etti. İşte 22 Ekim 2023 Pazar MasterChef elenen yarışmacı ile ilgili ayrıntılar...

        2

        22 EKİM MASTERCHEF KİM ELENDİ?

        MasterChef All Star'a bu hafta veda eden yarışmacı gecenin sonunda belli oldu. Şef tabağını en başarısız yapan yarışmacı olan Azize MasterChef All Star'a veda etti.

        3

        ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

        Eleme potasına giren isimler belli oldu; Azize, Kıvanç, Eren, Cemre, Alican, Sergen ve Tanya.

        4

        21 EKİM MASTECHEF'TE ELEME ADAYI KİM OLDU?

        Haftanın son eleme adayı Tanya oldu.

        5

        20 EKİM MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

        MasterChef ödül oyununu kazanan isim Kıvanç oldu.

        6

        20 EKİM MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

        Mavi ve kırmızı takım Lüleburgaz'a misafir oldu. Şefler, Trakya mutfağından pilaska, gerdan çorbası, kaymaklı lahana aşı, Elbistan tava ve hayrabolu tatlısı için karşılaştı. Gecenin galibi mavi takım oldu.

        7

        20 EKİM MASTERCHEF'TE ELEME ADAYI KİM OLDU?

        Dün akşam ekranlara gelen yeni bölümde Alican ve Sergen eleme potasına girdi.

        8

        19 EKİM MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

        Bireysel dokunulmazlık oyununu Barbaros kazandı.

        9

        19 EKİM MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

        Dokunulmazlıkta kazanan Kırmızı Takım oldu.

        10
        Haberi Hazırlayan: Hacer Tonay
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        TEM'de feci motosiklet kazası! Kolu ambulansla götürüldü!
        TEM'de feci motosiklet kazası! Kolu ambulansla götürüldü!
        Kazada ölen Buket, Avrupa Şampiyonu milli sporcu çıktı!
        Kazada ölen Buket, Avrupa Şampiyonu milli sporcu çıktı!
        Rastgele ateş açıp Kendal'ı öldürdü! Duruşmada özür diledi
        Rastgele ateş açıp Kendal'ı öldürdü! Duruşmada özür diledi
        "Fenerbahçe tıkır tıkır"
        "Fenerbahçe tıkır tıkır"
        Zorbalar çöktükleri sitedeki daireleri 600 kişiye sattı!
        Zorbalar çöktükleri sitedeki daireleri 600 kişiye sattı!
        Evliliği sarsan o isim konuştu
        Evliliği sarsan o isim konuştu
        Düğündeki cinayetin sebebi ortaya çıktı!
        Düğündeki cinayetin sebebi ortaya çıktı!
        Madonna ölüm tehdidi aldı
        Madonna ölüm tehdidi aldı
        Müftü cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı!
        Müftü cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı!
        Eski eşi ve arkadaşını defalarca bıçakladı!
        Eski eşi ve arkadaşını defalarca bıçakladı!
        İsrail'den Gazze'ye rehine operasyonu
        İsrail'den Gazze'ye rehine operasyonu
        Cinayetten tutuklu sevgililer birbirini suçladı!
        Cinayetten tutuklu sevgililer birbirini suçladı!
        Türkiye'de önce Ar-Ge sonra üretim yapacak
        Türkiye'de önce Ar-Ge sonra üretim yapacak
        Kocasının kuma getirmek istediği kadını dövdü!
        Kocasının kuma getirmek istediği kadını dövdü!
        İsrail'in 'savaş kabinesi'nde Hizbullah anlaşmazlığı
        İsrail'in 'savaş kabinesi'nde Hizbullah anlaşmazlığı
        Icardi için kritik gün
        Icardi için kritik gün
        Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nden Harvard’a! NASA destekli projede yeni hedef astronotlar
        Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nden Harvard’a! NASA destekli projede yeni hedef astronotlar
        Beşiktaş'ta karar günü!
        Beşiktaş'ta karar günü!
        Gazze'ye gece boyu bombardıman!
        Gazze'ye gece boyu bombardıman!