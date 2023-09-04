MASTERCHEF KİM ELENDİ? 3 Eylül 2023 MasterChef All Star elenen yarışmacı kim oldu ve kim gitti? Jüriden flaş karar!

MASTERCHEF KİM ELENDİ? 3 Eylül 2023 MasterChef All Star elenen yarışmacı kim oldu ve kim gitti? Jüriden flaş karar!

MasterChef All Star Türkiye yarışmasının son bölümünde eleme potasına giren yarışmacılar belli oldu. 3 Eylül Pazar 2023 akşamında eleme potasına giren yarışmacılar arasından MasterChef'e veda edecek isim belli oldu. Heyecanlı bekleyiş sona erdi. İzleyiciler "MasterChef eleme adayı kim oldu? MasterChef elenen kim ve son bölümde neler oldu?" sorularına yanıt arıyor. İşte, 3 Eylül Pazar 2023 MasterChef Türkiye son bölümde yaşanan tüm gelişmeler...

MasterChef'te dün akşam eleme potasına giren son isim Sefa oldu. Böylelikle haftanın tüm eleme adayları belirlenmiş oldu. Eleme potasına giren 7 yarışmacı, Sefa, Tahsin, Gamze, Kıvanç, Eda, Batuhan ve Tolga oldu.

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MASTERCHEF ALL STAR TÜRKİYE'DE ELENEN YARIŞMACI KİM OLDU?

MasterChef All Star Türkiye'de bu akşam elenen yarışmacı başarısız sayılacak, yani tamamen yarışmaya veda etmeyecek. Önümüzdeki hafta seçilen eleme adayı ile beraber bir düello yapacak. İki eleme adayı arasında jüri karar verecek böylelikle yarışmaya veda eden isim netleşecek.

Bu akşam MasterChef All Star Türkiye yarışmasında başarısız olan ve haftaya elenme ihtimali olan isim Eda oldu.