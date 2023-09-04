MasterChef All Star kim elendi? 3 Eylül MasterChef elenen aday kim oldu?
MasterChef All Star son bölümünde eleme adayları belli oldu. MasterChef yarışmasının 3 Eylül Pazar akşamı oynanan eleme oyununda yarışmacılar mürdüm eriği ve acı biberden doğaçlama yemekler yaptı. Peki, MasterChef'te dün akşam elenen yarışmacı kim oldu? İşte, 3 Eylül Pazar 2023 MasterChef All Star elenen yarışmacı ve son bölümde yaşanan gelişmeler...
MasterChef All Star Türkiye yarışmasının son bölümünde eleme potasına giren yarışmacılar belli oldu. 3 Eylül Pazar 2023 akşamında eleme potasına giren yarışmacılar arasından MasterChef'e veda edecek isim belli oldu. Heyecanlı bekleyiş sona erdi. İzleyiciler "MasterChef eleme adayı kim oldu? MasterChef elenen kim ve son bölümde neler oldu?" sorularına yanıt arıyor. İşte, 3 Eylül Pazar 2023 MasterChef Türkiye son bölümde yaşanan tüm gelişmeler...
MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?
MasterChef'te dün akşam eleme potasına giren son isim Sefa oldu. Böylelikle haftanın tüm eleme adayları belirlenmiş oldu. Eleme potasına giren 7 yarışmacı, Sefa, Tahsin, Gamze, Kıvanç, Eda, Batuhan ve Tolga oldu.
MASTERCHEF ALL STAR TÜRKİYE'DE ELENEN YARIŞMACI KİM OLDU?
MasterChef All Star Türkiye'de bu akşam elenen yarışmacı başarısız sayılacak, yani tamamen yarışmaya veda etmeyecek. Önümüzdeki hafta seçilen eleme adayı ile beraber bir düello yapacak. İki eleme adayı arasında jüri karar verecek böylelikle yarışmaya veda eden isim netleşecek.
Bu akşam MasterChef All Star Türkiye yarışmasında başarısız olan ve haftaya elenme ihtimali olan isim Eda oldu.
MASTERCHEF 3 EYLÜL PAZAR 2023 SON GELİŞMELER
MasterChef All Star Türkiye yarışmasında Çağatay'ın sağlık problemleri nedeniyle yarışmadan çekilmesiyle beraber jüri üyeleri bu haftaya özel eleme adayları için yeni bir karar aldı.
Bu hafta MasterChef'te elenen yarışmacı başarısız sayılacak, yani tamamen yarışmaya veda etmeyecek ve önümüzdeki hafta seçilen eleme adayı ile beraber bir düello yapacak. İki eleme adayı arasında jüri karar verecek böylelikle yarışmaya veda eden isim netleşecek.