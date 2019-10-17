MasterChef kim elendi? sorusu yarışmanın izleyicileri tarafından soruluyor. MasterChef'te her hafta heyecan katlanıyor. Bu haftadan itibaren elenecek yarışmacıların yerine yedek yarışmacı gelmeyecek. Bu artık MasterChef finaline adım adım yaklaşıldığı anlamına geliyor. Bu akşam eleme potasındaki yarışmacılar belirlenirken MasterChef tarihinde bir ilk yaşandı. Oylar eşit çıkınca takım kaptanı kendisini eleme potasına soktu. İşte 17 Ekim MasterChef 31. son bölümde yaşananlar...

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de bu akşamki takım dokunulmazlığı oyununda her bir yarışmacı düello tarzında birer köfte yaptı.

Akçabat köfte: Kırmızı takım kazandı

Terbiyeli ekşili köfte: Mavi takım kazandı

Islama köfte: Mavi takım kazandı

Tekirdağ köfte: Mavi takım kazandı

İzmir köfte: Mavi takım kazandı

Bursa pideli köfte: Kırmızı takım kazandı

Kadınbudu köfte: Kırmızı takım kazandı

Dokunulmazlık oyununun galibi 4 - 3 Mavi takım oldu. Oyunu kaybeden kırmızı takım bireysel dokunulmazlık oyununa gitti.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Bireysel dokunulmazlık oyununda Kırmızı takım Somer Şef'in menüsünden Vietnam mutfağına ait Pho Çorbası yaptı. Zorlu yemeğin ardından şefler tadımları yaptı ve günün en iyi 3 tabağı belirlendi. Kıvanç, F. Batuhan ve Alican en iyi 3 tabağı çıkaran yarışmacılar oldu. Ancak Somer Şef'in tabağına en yakın tabağı çıkaran ve bireysel dokunulmazlığı kazanan isim ALİCAN oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

Dün bireysel dokunulmazlığı kazanan Batuhan ilk eleme adayı olarak GÜZİDE'yi seçti. Mavi takım ikinci eleme adayını belirlemek için oylama yapıldı. Eda ve Yekaterina 4 oyla berabere kaldı. Beraberlik durumunda eleme potasına gidecek yarışmacıyı takım kaptanı belirliyor. Yani bu akşamki oylamada eleme potasına gidecek ikinci isimi Suna belirledi. Suna eleme potasına YEKATERINA'yı soktu.

Bu akşamın ilk eleme adayını günün bireysel dokunulmazlığını kazanan Alican belirledi. Alican potadan çıkacağını düşündüğü güçlü birini eleme sokacağını söyledi ve CEMRE 3. eleme adayı oldu. Bu akşam da eleme potasına girecek 4. aday için yapılan oylamada Ekin, Murat ve Rıfat 4'er oy alarak eşitlik sağladı. Eşitlik durumunda takım kaptanı olan Ekin eleme potasına girecek ismi belirledi ve oyunların kaybedilmesinde kaptan olarak kendisinin sorumluluğu olduğunu söyleyerek eleme potasına kendisini seçti. Yani 4. eleme adayı EKİN oldu. Ekin'in kendisini seçmesi MasterChef tarihinde bir ilk oldu.

MASTERCHEF KİM ELENDİ?

MasterChef eleme oyununda Hünkar Beğedni yapıldı. Güzide, Yekaterina, Cemre ve Ekin elenmemek için en iyi tabakları çıkarmaya çalıştı. Şefler tadımları yaptıktan sonra oyunun en iyi tabağını yapan yarışmacısı Ekin oldu. Potadan çıkan ikinci isim Güzide oldu. Şefler MasterChef'ten bu hafta elenen yarışmacı YEKATERİNA oldu.