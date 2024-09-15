MasterChef Türkiye'de veda gecesi... Eleme potasında yer alan yarışmacılar hayallerine ve MasterChef'e devam edebilmek adına tezgah başında bütün hünerlerini sergiledi. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda en başarısız tabağı yapan yarışmacı MasterChef'e veda etti. Peki, MasterChef kim elendi, kim gitti? 15 Eylül 2024 MasterChef eleme potasında kimler var? İşte MasterChef eleme adayları ve yarışmaya veda eden isim...