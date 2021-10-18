MasterChef kim elendi, kim gitti? 17 Ekim...

MasterChef Türkiye'nin son bölümünde eleme gecesi heyecanı yaşandı. Hafta boyunca düzenlenen yarışmaların sonucunda elenen isim belli oldu...

MASTERCHEF ELEME POTASINDAN KİMLER ÇIKTI?

Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin yönetiminde gerçekleşen kritik eleme gecesinde ana kadroda yer alan yarışmacılardan Mert, Rabia, Eren, Pelin, Burcu, Ateş, Milhan arasından en başarılı ürünleri çıkaran isimler Eren, Pelin, Burcu ve Ateş potadan çıkmayı başararak elenmekten kurtulmuş oldu.

MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

Kritik eleme gecesinde MasterChef 2021 son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüriliğinde oynanan ilk eleme oyununda başarılı olamayan Rabia, Mert ve Milhan, 2. eleme oyununda kozlarını paylaştı. Şefler tarafından tadımı yapılan ürünlerde en başarısı tabağın Milhan'a ait olduğu açıklandı ve bu hafta elenen isim Milhan oldu.