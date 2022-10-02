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MasterChef kim elendi, kim gitti 2 Ekim 2022? İşte elenen isim...

TV8'in yeni sezonuyla da büyük bir ilgi gören yemek yarışması MasterChef Türkiye'de heyecan bugün kaldığı yerden devam ediyor. Elenen yarışmacının belli olacağı gece öncesi programın takipçileri; MasterChef eleme adayları kimler ve elenen isim kim olacak sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte, 2 Ekim 2022 MasterChef Türkiye bölümüne dair bilinmesi gerekenler...

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  • MasterChef kim elendi, kim gitti? 2 Ekim MasterChef eleme adayları kimler? İşte elenen isim...

    MasterChef Türkiye'de beklenen eleme gecesi geldi çattı. Bu akşamki bölümde bir yarışmacı daha hayallerine ve arkadaşlarına veda edecek. Söz konusu bölüm öncesi programın takipçileri, kimlerin eleme adayı olduğunu araştırıyor. İşte, bu haftanın eleme adayları...
  • MasterChef kim elendi, kim gitti? 2 Ekim MasterChef eleme adayları kimler? İşte elenen isim...

    MASTERCHEF TÜRKİYE'DE ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? 

    MasterChef Türkiye'de dün akşam oynanan ödül oyununu Mavi takım kazandı. Ardından kazanan Mavi takım kendi arasında bireysel oyun oynadı ve 25 Bin TL ödülü kazanan isim Büşra oldu.
  • MasterChef kim elendi, kim gitti? 2 Ekim MasterChef eleme adayları kimler? İşte elenen isim...

    MASTERCHEF TÜRKİYE ELEME ADAYLARI KİMLER? 

    Fatma Nur

    Kaan

    Çağatay

    Görkem

    Şule

    Tayfun
  • MasterChef kim elendi, kim gitti? 2 Ekim MasterChef eleme adayları kimler? İşte elenen isim...

    MASTERCHEF'TE KİM ELENECEK?

    Sevilen yarışmada elenen isim bu gece belli olacak. Yarışmaya son veda eden isim Vural olmuştu...
  • MasterChef kim elendi, kim gitti? 2 Ekim MasterChef eleme adayları kimler? İşte elenen isim...

    MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

    Mavi Takım

    Çağatay (Kaptan)

    Büşra

    Tayfun

    Kaan

    Görkem

    Atike

    Tolga

    Şule

    Fatma Nur
  • MasterChef kim elendi, kim gitti? 2 Ekim MasterChef eleme adayları kimler? İşte elenen isim...

    Kırmızı Takım

    Ayaz (Kaptan)

    Gamze

    Metin

    Burak

    Kaya

    Serpilay

    Yağız

    Kıvanç

    Barış

    Burak
  • MasterChef kim elendi, kim gitti? 2 Ekim MasterChef eleme adayları kimler? İşte elenen isim...

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