MasterChef Türkiye'de beklenen eleme gecesi geldi çattı. Bu akşamki bölümde bir yarışmacı daha hayallerine ve arkadaşlarına veda edecek. Söz konusu bölüm öncesi programın takipçileri, kimlerin eleme adayı olduğunu araştırıyor. İşte, bu haftanın eleme adayları...