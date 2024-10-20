MasterChef Türkiye'de veda gecesi... MasterChef'te eleme adayları arasından bir yarışmacı bu akşam hayallerine ve yarışmaya veda edecek. Eleme potasındaki yarışmacılar MasterChef'in yeni bölümünde, hayallerine devam edebilmek adına kıran kırana bir mücadele içine girecek. Peki, MasterChef kim elendi, kim gitti? 20 Ekim 2024 Pazar MasterChef elenen yarışmacı kim oldu? İşte MasterChef'e veda eden isim...