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        Haberler Bilgi Magazin MasterChef kim elendi, kim gitti? 20 Ekim 2024 Pazar MasterChef elenen yarışmacı kim oldu?

        MasterChef'te veda gecesi! 20 Ekim Pazar MasterChef kim elendi?

        MasterChef'te eleme gecesi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Eleme potasında yer alan; Onur, Eda, Nigar, Akın, Nevzat, Emre ve Alper MasterChef hayallerine devam edebilmek adına tezgah başında bütün hünerlerini sergileyecek. Eleme gecesinde şefler yarışmacılardan, 'Bolu Kızılcık Tarhanası'ndan yaratıcı bir yemek yapmalarını istedi. En başarısız tabağı yapan yarışmacı iki etaplı finalin ardından MasterChef'e veda eden son isim olacak. Peki, 20 Ekim Pazar MasterChef kim elendi? İşte 20 Ekim MasterChef 2024 elenen yarışmacı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.10.2024 - 19:18 Güncelleme: 20.10.2024 - 19:18
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        MasterChef Türkiye'de veda gecesi... MasterChef'te eleme adayları arasından bir yarışmacı bu akşam hayallerine ve yarışmaya veda edecek. Eleme potasındaki yarışmacılar MasterChef'in yeni bölümünde, hayallerine devam edebilmek adına kıran kırana bir mücadele içine girecek. Peki, MasterChef kim elendi, kim gitti? 20 Ekim 2024 Pazar MasterChef elenen yarışmacı kim oldu? İşte MasterChef'e veda eden isim...

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        MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

        Onur

        Eda

        Nigar

        Akın

        Nevzat

        Emre

        Alper

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        MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ 2024?

        MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı yaşanıyor. Birbirinden çekişmeli mücadelelere sahne olması beklenen eleme gecesinde bir yarışmacı MasterChef hayallerine veda edecek. MasterChef'te elenen yarışmacılar henüz belli olmadı. Yarışmaya veda eden isim belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

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        MASTERCHEF HAFTANIN SON ELEME ADAYI KİM OLDU 19 EKİM 2024?

        MasterChef'te en az başarılı tabağı yapan Alper haftanın 7. eleme adayı olarak eleme potasına giden son yarışmacı oldu.

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        18 EKİM MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

        MasterChef'te haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununu kazanan mavi takım oldu. En başarılı tabağı yaparak bireysel dokunulmazlığı alan isim ise Ezgi oldu.

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        17 EKİM MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

        MasterChef'te haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu Kırmızı Takım kazandı. Ayvayı kullanarak başarılı bir yemek yapıp gecenin dokunulmazlık alan ismi ise Hakan oldu. Hakan ise eleme potasına Nigar'ı gönderdi. Son eleme adayı ise kaptanın seçimi ile Akın oldu.

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        16 EKİM MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

        Takım oyununu kaybeden mavi takım kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişti. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan Şirin bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.

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