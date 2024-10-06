MasterChef elenen yarışmacı açıklanıyor! 6 Ekim Pazar MasterChef kim elendi, kim gitti?
MasterChef 2024'e veda eden yarışmacı bugün belli oluyor. Eleme heyecanının yaşandığı akşamda yarışmacılar kıyasıya mücadele ediyor. Şefler yarışmacılardan Bodrum mandalinası ile yaratıcı yemekler yapmalarını istedi. Peki, 6 Ekim Pazar MasterChef kim elendi, MasterChef'te elenen isim kim oldu? İşte 6 Ekim Pazar MasterChef'te yarışmaya veda eden isim...
MasterChef'te eleme potasındaki yarışmacılar serüvene devam etmek için mücadele ediyor. Eleme oyununun oynandığı 6 Ekim Pazar akşamı bir kişi hayallerine veda edecek. Peki, MasterChef elenen yarışmacı kim oldu? 6 Ekim Pazar MasterChef kim veda etti? İşte MasterChef yeni bölümünde yaşanan gelişmeler...
MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?
Nevzat
Muratcan
Eda
Semih
Şirin
Alper
Ayşe
MASTERCHEF KİM ELENDİ?
MasterChef'te elenen isim açıklandığında haberimize eklenecektir.
MASTERCHEF HAFTANIN 7. ELEME ADAYI KİM OLDU?
Yarışmanın ilk etabını başarıyla tamamlayan isimler onuncu haftaya geçiş kazandı. İkinci etapta ise yarışmacılar orman meyveleri kullanarak yaratıcı yemekler hazırladı. İkinci tabakta en başarılı isim Kaan oldu. 7. eleme adayı ise Ayşe oldu.
4 EKİM MASTERCHEF ÖDÜL OYUNU KİM KAZANDI?
Masterchef Türkiye'de ödül oyunu heyecanı yaşanıyor. Eskişehir yöresine özgü yemeklerin yapılacağı gecede, bir yarışmacı büyük ödülün sahibi olacak. İlk etabın kazananı kırmızı takım oldu.
İkinci etapta ise şefler kırmızı takım yarışmacılarından haşhaştan yaratıcı bir yemek yapmalarını istedi.
Kıran kırana geçen mücadelelere sahne olan gecede Eda 100 bin TL'lik ödülü kazanan yarışmacı oldu.
3 EKİM MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef'te dokunulmazlığı Mavi Takım kazandı. 3 Ekim Masterchef'te potaya giden ilk isim Şirin olurken, ikinci aday Alper oldu.