MasterChef'te eleme potasındaki yarışmacılar serüvene devam etmek için mücadele ediyor. Eleme oyununun oynandığı 6 Ekim Pazar akşamı bir kişi hayallerine veda edecek. Peki, MasterChef elenen yarışmacı kim oldu? 6 Ekim Pazar MasterChef kim veda etti? İşte MasterChef yeni bölümünde yaşanan gelişmeler...