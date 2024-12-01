MasterChef Türkiye'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bir yarışmacı bu akşam son yemeğini yapacak. Zorlu mücadelelere sahne olması beklenen veda gecesinde, Kaan, Şirin, Semih ve Kerem en başarılı tabağı yapmak için kıyasıya bir rekabet içine girecek. Günün sonunda en başarız tabağı yapan yarışmacı MasterChef'te elenen son yarışmacı olacak. Peki, MasterChef kim elendi, kim gitti? 1 Aralık 2024 MasterChef eleme potasında kimler var? İşte MasterChef son bölümde yaşanan gelişmeler...