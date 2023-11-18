MasterChef eleme adayları kimler? 18 Kasım MasterChef All Star'da eleme potası!
TV8'in her sezonu ayrı bir heyecana sahne olan MasterChef All Star'da heyecan bu akşam kaldığı yerden devam ediyor. Şimdiye dek 6 eleme adayının belli olduğu yarışmada bu hafta bir kişi daha hayallerine veda edecek. İşte, söz konusu elemeye kısa bir süre kala MasterChef'teki eleme potası hakkında bilgiler...
Bu sezon All Star formatıyla izleyicilerin karşısına çıkan MasterChef'te bir yeni bölüm için daha beklenen saat geldi çattı. İlk eleme 6 eleme adayının belli olduğu yarışmada gözler bu hafta elenecek yarışmacının kim olacağı sorusunun yanıtına çevrildi. İşte, detaylar...
MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİM OLDU?
MasterChef All Star'da haftanın son eleme adayı bu akşam oynanan oyun sonrası belli oldu ve bu isim Esra oldu. İşte, diğer eleme adayları...
Dilara
Ayaz
Eren
Batuhan
Hasan
Tolga
MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?
MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu. İşte kaptanlık oyunu sonrası oluşan haftanın yeni takımları:
Mavi Takım
Barbaros (Takım kaptanı)
Tahsin
Sergen
Ayaz
Dilara
Cemre
Alican