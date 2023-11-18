MasterChef kim elendi, kim gitti? MasterChef All Star eleme adayları kimler oldu? 18 Kasım MasterChef eleme potasında kimler var?

MasterChef kim elendi, kim gitti? MasterChef All Star eleme adayları kimler oldu? 18 Kasım MasterChef eleme potasında kimler var?

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Bu sezon All Star formatıyla izleyicilerin karşısına çıkan MasterChef'te bir yeni bölüm için daha beklenen saat geldi çattı. İlk eleme 6 eleme adayının belli olduğu yarışmada gözler bu hafta elenecek yarışmacının kim olacağı sorusunun yanıtına çevrildi. İşte, detaylar...