MasterChef Türkiye'nin son bölümünde eleme gecesi heyecanı yaşandı. Hafta boyunca düzenlenen yarışmaların sonucunda elenen isim belli oldu...

MASTERCHEF ELEME POTASINDAN KİMLER ÇIKTI?

TV8 ekranlarında yayınlanan kritik eleme gecesi mücadelesi potada yer alan Mert, Araz, Eren hazırladığı ürünlerin değerlendirilmesi sonrasında Mehmet, Danilo ve Somer şefler 3 yarışmacının ürünlerini puanladı

İlk etabın puan durumu şöyle;

MERT: 17

EREN: 23

ARAZ: 17

Bu sonuçla Eren ilk etabı en yüksek puanı alarak 1. tamamladı.

MASTERCHEF KİM ELENDİ - KİM GİTTİ?

Acun Ilıcalı yapımcılığında 19 Aralık 2021 Pazar günü TV8 ekranlarında izleyicilerin evlerine konuk olan MasterChef 2021 son bölümde Eren'in en başarılı ürünü hazırlaması sonrasında, eleme potasında mücadele eden Mert, Eren ve Araz arasından veda edecek ismin belirleneceği kritik 2. eleme oyunu safhasına geçildi.

Danilo Şef tarafından hazırlanan tabağı en az başarılı yaparak en düşük puanı alacak olan yarışmacı bu hafta masterchef'e veda eden isim olacak. Elenen isim belli olduğunda burada tüm detaylarıyla yer alacak.