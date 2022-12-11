MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM, HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de bu hafta ödül oyununda jüri üyeleri yarışmacılardan, Chili(Şili) biber ve tuzun olduğu bir tatlı yapmalarını istedi. En iyi tabağı çıkararak büyük ödülü kazanan yarışmacılar ise Metin ve Duygu oldu.