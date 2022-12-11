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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MasterChef Türkiye'de elenen isim belli oluyor...

MasterChef Türkiye'de eleme gecesi heyecanı yaşanıyor. TV8 ekranlarında yayınlanan ve Somer, Danilo ve Mehmet Şef'in jüri üyesi olduğu yarışmada son haftalara girildi. Rekabet kızışırken bir yarışmacı bu akşam MasterChef Türkiye'de hayallerine veda ediyor. MasterChef elenen isim bu akşam oynanan oyunların ardından belli oluyor. İşte 11 Aralık 2022 Pazar akşamı MasterChef'te veda isim ve son bölümde yaşananlar...

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  • Masterchef kim elendi, yarışmadan kim gitti? 11 Aralık 2022 MasterChef Türkiye'de elenen isim

    MasterChef Türkiye'de mavi ve kırmızı takım tüm hafta boyunca dokunulmazlık oyunlarında kıyasıya bir mücadele verdi. Dokunulmazlık oyunlarının ardından eleme potası şekillendi. Eleme adaylarından bir  yarışmacı ise bu akşam programa veda ediyor. İşte 11 Aralık Pazar günü MasterChef Türkiye'de yaşananlar haberimizde... 
  • Masterchef kim elendi, yarışmadan kim gitti? 11 Aralık 2022 MasterChef Türkiye'de elenen isim

    MASTERCHEF ELEME ADAYLARI

    MasterChef'te haftanın 4. eleme adayı şeflerin değerlendirmesi sonucunda Burak Kaya oldu. 

    Bu haftanın diğer eleme adayları ise Ayaz, Kıvanç  ve Büşra oldu.
  • Masterchef kim elendi, yarışmadan kim gitti? 11 Aralık 2022 MasterChef Türkiye'de elenen isim

    MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

    MasterChef Türkiye yarışmasında 4 Aralık Pazar günü yayınlanan bölümde hayallerine veda ederek elenen isim henüz belli olmadı. Elenen isim açıklandığında haberimiz güncellenecektir. 
  • Masterchef kim elendi, yarışmadan kim gitti? 11 Aralık 2022 MasterChef Türkiye'de elenen isim

    MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

    MasterChef'te haftanın yeni takımları şöyle oldu:

    Mavi Takım

    Yağız (Takım kaptanı)

    Metin 

    Kıvanç

    Tolga
  • Masterchef kim elendi, yarışmadan kim gitti? 11 Aralık 2022 MasterChef Türkiye'de elenen isim

    Kırmızı Takım

    Büşra (Takım Kaptanı)

    Görkem

    Burak Kaya

    Ayaz
  • Masterchef kim elendi, yarışmadan kim gitti? 11 Aralık 2022 MasterChef Türkiye'de elenen isim

    MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM, HANGİ TAKIM KAZANDI?

    MasterChef Türkiye'de bu hafta ödül oyununda jüri üyeleri yarışmacılardan, Chili(Şili) biber ve tuzun olduğu bir tatlı yapmalarını istedi. En iyi tabağı çıkararak büyük ödülü kazanan yarışmacılar ise Metin ve Duygu oldu.

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