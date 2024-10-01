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        Haberler Bilgi Magazin MasterChef kim, hangi takım kazandı? 1 Ekim 2024 MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?

        MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

        MasterChef dokunulmazlık oyunu için heyecan dorukta! Haftanın ilk takım oyununda künefe gecesi konsepti dikkat çekti. Kırmızı ve Mavi takım arasında kıyasıya mücadele devam ederken haftanın galibi merak konusu oldu. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, oyunu kazanan takım açıklandı mı? İşte MasterChef 1 Ekim Salı dokunulmazlık oyunu kazananı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.10.2024 - 19:13 Güncelleme: 01.10.2024 - 19:13
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        1

        MasterChef Türkiye'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Mavi ve Kırmızı takım arasındaki rekabet dikkat çekerken şefler yarışmacılardan künefe gecesi konsepti ile lezzetli künefeler hazırlamalarını istedi. Peki, 1 Ekim Salı dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte MasterChef'te yaşanan gelişmeler...

        2

        MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

        MasterChef'te dokunulmazlığı kazanan takım açıklandığında haberimize eklenecektir.

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        30 EYLÜL MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNU KİM KAZANDI?

        MasterChef'te kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda mavi takım kaptanı Zübeyde oldu.

        4

        30 EYLÜL KIRMIZI TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

        Mavi takım kaptanı Zübeyde kırmızı takım kaptanı olarak Semih'i seçti.

        5

        MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

        MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu.

        Mavi Takım

        Zübeyde (Takım Kaptanı)

        Emre

        Onur

        Kerem

        Nigar

        Ezgi

        Hakan

        Akın

        Erim

        6

        Kırmızı Takım

        Semih (Takım Kaptanı)

        Eda

        Alper

        Şirin

        Beyza

        Kaan

        Muratcan

        Nevzat

        Ayşe

        7

        MASTERCHEF KİM ELENDİ 29 EYLÜL 2024?

        MasterChef'te elenen son isim Bera oldu.

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