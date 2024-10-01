MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
MasterChef dokunulmazlık oyunu için heyecan dorukta! Haftanın ilk takım oyununda künefe gecesi konsepti dikkat çekti. Kırmızı ve Mavi takım arasında kıyasıya mücadele devam ederken haftanın galibi merak konusu oldu. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, oyunu kazanan takım açıklandı mı? İşte MasterChef 1 Ekim Salı dokunulmazlık oyunu kazananı...
MasterChef Türkiye'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Mavi ve Kırmızı takım arasındaki rekabet dikkat çekerken şefler yarışmacılardan künefe gecesi konsepti ile lezzetli künefeler hazırlamalarını istedi. Peki, 1 Ekim Salı dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte MasterChef'te yaşanan gelişmeler...
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef'te dokunulmazlığı kazanan takım açıklandığında haberimize eklenecektir.
30 EYLÜL MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNU KİM KAZANDI?
MasterChef'te kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda mavi takım kaptanı Zübeyde oldu.
30 EYLÜL KIRMIZI TAKIM KAPTANI KİM OLDU?
Mavi takım kaptanı Zübeyde kırmızı takım kaptanı olarak Semih'i seçti.
MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?
MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu.
Mavi Takım
Zübeyde (Takım Kaptanı)
Emre
Onur
Kerem
Nigar
Ezgi
Hakan
Akın
Erim
Kırmızı Takım
Semih (Takım Kaptanı)
Eda
Alper
Şirin
Beyza
Kaan
Muratcan
Nevzat
Ayşe