MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
MasterChef dokunulmazlık oyunu için heyecan dorukta! Haftanın ilk takım oyununda esnaf lokantası konsepti dikkat çekti. Kırmızı ve Mavi takım arasında kıyasıya mücadele devam ederken haftanın galibi merak konusu oldu. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, oyunu kazanan takım açıklandı mı? İşte MasterChef 17 Eylül Salı dokunulmazlık oyunu kazananı...
MasterChef Türkiye'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Mavi ve Kırmızı takım arasındaki rekabet dikkat çekerken şefler yarışmacılardan esnaf lokantası konsepti ile lezzetli yemekler hazırlamalarını istedi. Peki, 17 Eylül Salı dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte MasterChef'te yaşanan gelişmeler...
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef'te dokunulmazlığı kazanan takım açıklandığında haberimize eklenecektir.
MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNU KİM KAZANDI?
MasterChef'te kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda mavi takım kaptanı belli oldu.
MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?
Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda en iyi lahmacunu yapan Alper mavi takım kaptanı oldu. Mavi takım kaptanı Alper, kırmızı takım kaptanı olarak Erim'i seçti.
MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLUŞTU?
MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu.
Mavi Takım
Alper (Takım Kaptanı)
Onur
Emre
Eda
Şirin
Kerem
Ezgi
Nigar
Nevzat
Kırmızı Takım
Erim (Takım Kaptanı)
Semih
Kaan
Zübeyde
Beyza
Yudum
Hakan
Ayşe
Akın