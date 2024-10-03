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        Haberler Bilgi Magazin MasterChef kim, hangi takım kazandı? 3 Ekim 2024 MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?

        MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

        MasterChef dokunulmazlık oyunu için heyecan dorukta! Haftanın üçüncü oyununda döner konsepti dikkat çekti. Kırmızı ve Mavi takım arasında kıyasıya mücadele devam ederken haftanın galibi merak konusu oldu. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, oyunu kazanan takım açıklandı mı? İşte MasterChef 3 Ekim Perşembe dokunulmazlık oyunu kazananı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.10.2024 - 20:40 Güncelleme: 03.10.2024 - 20:42
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        MasterChef Türkiye'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Mavi ve Kırmızı takım arasındaki rekabet dikkat çekerken şefler yarışmacılardan döner konsepti ile lezzetli kıyma, tavuk ve et döner hazırlamalarını istedi. Peki, 3 Ekim Perşembe dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte MasterChef'te yaşanan gelişmeler...

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        3 EKİM MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

        Açıklandığında haberimize eklenecektir.

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        2 EKİM MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

        MasterChef'te dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Danilo, Mehmet ve Somer Şef yarışmacılardan, 'Ali Nazik' yapmalarını istedi. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı

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        MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

        Takım oyununu kaybeden kırmızı takım kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişti. İkinci etapta şefler yarışmacılardan 'Berliner' yapmalarını istedi. En başarılı tabağı yapan Kaan bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.

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        MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

        Bireysel dokunulmazlığın sahibi Kaan, haftanın üçüncü eleme adayı olarak Semih'i seçti. Dördüncü eleme adayı takım oylaması sonucunda Eda oldu.

        MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

        MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu.

        Mavi Takım

        Zübeyde (Takım Kaptanı)

        Emre

        Onur

        Kerem

        Nigar

        Ezgi

        Hakan

        Akın

        Erim

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        Kırmızı Takım

        Semih (Takım Kaptanı)

        Eda

        Alper

        Şirin

        Beyza

        Kaan

        Muratcan

        Nevzat

        Ayşe

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        MASTERCHEF KİM ELENDİ 29 EYLÜL 2024?

        MasterChef'te elenen son isim Bera oldu.

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