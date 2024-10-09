MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

Takım oyununu kaybeden mavi takım kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişti. Kıran kıran anlara sahne olan dokunulmazlık oyununda en başarılı tabağı ortaya çıkaran Emre bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.

MASTERCHEF ELEME POTASINA KİM GİTTİ?

Bireysel dokunulmazlığın sahibi Emre, birinci eleme adayı olarak Eda'yı seçti. Eleme potasına giden 2. yarışmacı ise takım oylaması sonucunda Nigar oldu.