MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

Takım oyununu kaybeden kırmızı takım kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişecek. Bireysel dokunulmazlık oyunu yemeği ise ıspanaktan yaratıcı bir yemek oldu. Kıran kırana mücadelelere sahne olan bireysel dokunulmazlık oyununu Onur kazandı.