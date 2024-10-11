MasterChef'te ödül oyununu kim kazandı?
MasterChef Türkiye'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. MasterChef'te büyük ödül oyunu oynanıyor. Şefler yarışmacılardan balkabağı ile lezzetli yiyecekler hazırlamalarını istedi. Sezonun öne çıkan ödül oyunu için kıyasıya mücadele devam ediyor. Peki, 11 Ekim Cuma ödül oyununu kim kazandı, büyük ödülün sahibi kim oldu? İşte MasterChef'te yaşanan gelişmeler...
Ekim ayının gelişiyle sezonun öne çıkan ödül oyununda balkabağı teması rüzgarı esti. Yarışmacılar kıyasıya mücadele ederken kazanan bugün belli oluyor. Peki, MasterChef ödül oyununu kim kazandı, büyük ödülün sahibi hangi yarışmacı oldu? İşte MasterChef 11 Ekim Cuma 2024 ödül oyunu kazananı...
MASTERCHEF ÖDÜL OYUNU KİM KAZANDI?
Masterchef Türkiye'de ödül oyununu kazanan açıklandığında haberimize eklenecektir.
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
MasterChef'te dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Danilo, Mehmet ve Somer Şef yarışmacılardan, Piknik menüsü yapmalarını istedi. Özel konukların ağırlandığı gecede, jüri üyelerinin değerlendirmeleri sonucunda haftaının son dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı.
MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?
Takım oyununu kaybeden kırmızı takım kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişecek. Bireysel dokunulmazlık oyunu yemeği ise ıspanaktan yaratıcı bir yemek oldu. Kıran kırana mücadelelere sahne olan bireysel dokunulmazlık oyununu Onur kazandı.
MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?
Bireysel dokunulmazlığın sahibi Onur, haftanın beşinci eleme adayı olarak Zübeyde'yi seçti. 6. eleme adayı ise takım oylaması sonucunda Akın oldu.
MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?
Mavi Takım
Nevzat (Takım Kaptanı)
Eda
Emre
Semih
Şirin
Nigar
Ezgi
Muratcan
Erim