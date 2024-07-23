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        Haberler Bilgi Magazin MasterChef kim kazandı, 11. yarışmacı kim oldu? 23 Temmuz 2024 MasterChef 11. önlüğü kim aldı, ana kadroya kim girdi?

        Son şanslar! MasterChef kim kazandı, 11. yarışmacı kim oldu?

        MasterChef'te heyecan dorukta! Ana kadroya girmek için şans devam ediyor. Kıyasıya mücadele ve lezzetli yemekleri ile şefleri etkilemeye çalışan yarışmacılar, önlük için kıyasıya yarışıyor. İşte 23 Temmuz 2024 Salı günü MasterChef serüvenine devam eden yarışmacı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.07.2024 - 20:10 Güncelleme: 23.07.2024 - 20:15
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        MasterChef'te 11. yarışmacı bugün belli oluyor. MasterChef'te 23 Temmuz Salı akşamı yarışmacılar patlıcan ile şefleri etkilemeye çalışıyor. Son yarışmacıların alınacak olmasıyla heyecan artarken "Ana kadroya giren 11. isim kim oldu?" sorusu yanıtını arıyor. Peki, MasterChef kim kazandı? MasterChef 11. önlüğün sahibi kim oldu? İşte 23 Temmuz Salı akşamı MasterChef'te yaşananlar...

        2

        MASTERCHEF KİM KAZANDI?

        MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde yarışmacılar patlıcanı kullanarak şefleri etkilemeye çalışıyor. Kazanan yarışmacı açıklandığında haberimize eklenecektir.

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        22 TEMMUZ MASTERCHEF 10. YARIŞMACI KİM OLDU?

        MasterChef'te 10. önlüğün sahibi Beril oldu.

        4

        21 TEMMUZ MASTERCHEF 9. YARIŞMACI KİM OLDU?

        MasterChef'te kıyasıya yarış devam ediyor. 9. önlüğün sahibi Ayşe oldu.

        5

        MASTERCHEF ANA KADRODA KİMLER VAR?

        Zeynep

        Hakan

        Onur

        Ümmühan

        Deniz

        Çağlar

        6

        Serhat

        Alper

        Ayşe

        Beril

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