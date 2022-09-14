MasterChef Türkiye'de takım oyunu geceye damgasını vurdu. Acun Ilıcalı yapımcılığında haftanın yedi günü TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'te tansiyon hiç düşmüyor. Haftanın 3. ve 4. eleme adaylarının belli olacağı MasterChef'te dokunulmazlığı kimin kazandığı merak konusu oldu. Peki MasterChef kim kazandı? 14 Eylül 2022 MasterChef Türkiye dokunulmazlığın sahibi kim oldu? İşte merak edilen soruların yanıtı...