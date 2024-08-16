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        Haberler Bilgi Magazin MasterChef kim kazandı 16 Ağustos 2024? MasterChef yedeklerden ana kadroya kim girecek?

        MasterChef kim kazandı? 16 Ağustos MasterChef ana kadroya kim girecek?

        MasterChef'te heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Yeni bölümde, yedek yarışmacılar ana kadroya girebilmek adına tezgah başına geçiyor. Mehmet, Danilo ve Somer Şef yarışmacılardan, 'kakaodan' yaratıcı bir tabak yapmalarını istedi. Yedekler arasında, en başarılı tabağı yapan yarışmacı ana kadroya dahil olan ikinci isim olacak. İşte 16 Ağustos 2024 Cuma MasterChef yedeklerden ana kadroya dahil olan son yarışmacı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.08.2024 - 21:18 Güncelleme: 16.08.2024 - 21:55
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        1

        Birbirinden zorlu tariflerin yapıldığı MasterChef'te yedeklerden ana kadroya girecek ikinci isim bu akşam belli oluyor. Hatırlanacağı gibi haftanın son dokunulmazlık oyununu mavi takım kazanırken, kırmızı takımdan Ezgi ve Zeynep eleme potasına giden yarışmacılar olmuştu. Peki, "MasterChef kim kazandı? 16 Ağustos MasterChef yedeklerden ana kadroya kim girecek?" İşte MasterChef son bölümde yaşanan gelişmeler...

        2

        16 AĞUSTOS MASTERCHEF KİM KAZANDI, ANA KADROYA KİM GİRDİ?

        MasterChef ana kadrosuna giren isim henüz belli olmadı. Ana kadroya yedeklerden dahil olacak isim şefler tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda belli olacak.

        3

        MASTERCHEF YEDEKLERDE KİMLER VAR?

        Bera

        Huriye

        Bartu

        Şeyhmus

        Şirin

        Yudum

        Enes

        Akın

        Ensar

        Sercan

        Beyza Nur

        Adel

        4

        MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

        Kerem

        Kaan

        Deniz

        Emre

        Ezgi

        Zeynep

        5

        MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

        Mavi takım

        Nevzat (Takım kaptanı)

        Muratcan

        Kaan

        Eda

        Kerem

        Onur

        Zübeyde

        Nigar

        Hakan

        Çağlar

        6

        Kırmızı takım

        Zeynep (Takım kaptanı)

        Semih

        Ezgi

        Ümmühan

        Emre

        Alper

        Beril

        Beyza

        Ayşe

        Deniz

        7

        MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ 11 AĞUSTOS 2024?

        MasterChef'te zorlu mücadele sonucunda şeflerin değerlendirmesinin ardından elenen ilk isim Serhat oldu.

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