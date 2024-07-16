MasterChef'te heyecan katlanarak devam ediyor. Yeni bölümde en iyi tabağı çıkaran yarışmacı 5. önlüğün sahibi olacak. Zeynep, Hakan, Onur ve Ümmühan'ın ardından ana kadroya girecek son yarışmacı şefler tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda netlik kazanacak. Peki, "MasterChef kim kazandı? 16 Temmuz MasterChef ana kadroya kim girdi, 5. önlüğü kim aldı?" İşte MasterChef Türkiye 2024 5. önlüğün sahibi...