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        Haberler Bilgi Magazin MasterChef kim kazandı? 18 Aralık MasterChef 3. ceketi kim aldı, dokunulmazlığı kim kazandı?

        MasterChef'te kim kazandı? 18 Aralık MasterChef 3. ceketi kim aldı?

        MasterChef'te ceket için kıyasıya rekabet başladı. İlk 6 için mücadele verecek Beyza ve Kerem'in ardından 3. yarışmacı bu akşamın sonunda belli olacak. İlk etapta yarışmacılar Barbaros Yoloğlu'nun daha önce kaşık almış tabağı 'Fener Balığından Wellington' yapacak. İkinci etabın konusu ise, keçi sütü ve pembe biberden yaratıcı bir yemek oldu. Peki, MasterChef kim kazandı? 18 Aralık MasterChef 3. ceketi kim aldı? İşte MasterChef'te 3. ceketin sahibi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.12.2024 - 20:12 Güncelleme: 18.12.2024 - 20:12
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        1

        MasterChef Türkiye'de heyecan sürüyor. Takım oyunlarının sona ermesinin ardından yarışmada bireysel oyunlar başladı. Son 7 yarışmacı ilk 6'ya kalıp şef ceketini giyebilmek adına mücadele verecek. İlk 6'ya kalacak olan 3. yarışmacı şeflerin değerlendirmeleri sonucunda belli olacak. Peki, MasterChef kim kazandı? 18 Aralık MasterChef 3. ceketi kim aldı, dokunulmazlığı kim kazandı? İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...

        2

        MASTERCHEF'TE İLK 6'YA KİM KALDI?

        MasterChef yeni bölümünde en çok puanı alan yarışmacı ilk 6'ya girme başarısı gösterecek. İlk 6'ya giren 3. yarışmacı şeflerin değerlendirmeleri sonucunda belli olacak.

        3

        MASTERCHEF'TE CEKETİ KİM KAZANDI?

        MasterChef'te en başarılı tabağı yapan yarışmacı hafta boyu dokunulmazlığın sahibi olacak. Şef ceketi için mücadele edecek 3. yarışmacı henüz belli olmadı.

        4

        MASTERCHEF'TE SON 7'YE KİMLER KALDI?

        Kerem

        Şirin

        Onur

        Beyza

        Erim

        Semih

        Eda

        5

        MASTERCHEF'TE İLK 6'YA İSMİNİ YAZDIRAN 2 YARIŞMACI BELLİ OLDU!

        Beyza

        Kerem

        6

        MASTERCHEF KİM ELENDİ 15 ARALIK?

        MasterChef'te elenen son isim Alper oldu.

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