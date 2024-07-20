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        Haberler Bilgi MasterChef kim kazandı? 20 Temmuz 2024 MasterChef 8. önlüğü kim aldı, ana kadroya kim girdi?

        MasterChef kim kazandı? 20 Temmuz MasterChef Türkiye 8. önlüğü kim aldı?

        MasterChef Türkiye'de ana kadroya giren 8. isim bu gece netlik kazanacak. Kıyasıya mücadele devam ederken yarışmacılar lezzetli yemekler yapıp ana kadroya girmek için yarışacak. Peki, MasterChef kim kazandı? MasterChef sekizinci önlüğün sahibi kim oldu? İşte 20 Temmuz Cumartesi MasterChef'te yaşananlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.07.2024 - 16:47 Güncelleme: 20.07.2024 - 16:48
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        MasterChef yeni sezonu ile gündeme gelmeye devam ediyor. Her gün bir kişinin ana kadroya girdiği yarışmada ana kadroya giren sekizinci yarışmacı belli olacak. Kıyasıya mücadele ve lezzetli yemekleri ile şefleri etkilemeye çalışan yarışmacılar, önlük için kıyasıya yarışıyor. İşte 20 Temmuz 2024 MasterChef serüvenine devam eden yarışmacı...

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        MASTERCHEF'TE KADRO NETLEŞİYOR

        MasterChef'te yarışmacılar 20 Temmuz'da çeşitli yemekler ile şefleri etkilemeye çalışıyor.

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        20 TEMMUZ MASTERCHEF'TE ANA KADROYA KİM GİRDİ?

        MasterChef Türkiye yeni bölümü ile kıyasıya yarış devam ediyor. Ana kadroya giren isim açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

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        19 TEMMUZ MASTERCHEF'TE ANA KADROYA KİM GİRMİŞTİ?

        MasterChef Türkiye'de ikinci etapta ise yaptığı tabakla rakiplerini geride bırakan Serhat ana kadroya giren 7. yarışmacı oldu.

        5

        MASTERCHEF ANA KADRODA KİMLER VAR?

        Zeynep

        Hakan

        Onur

        Ümmühan

        Deniz

        Çağlar

        Serhat

        6

        MASTERCHEF'TE ANA KADROYA YEDEKLERDEN KİMLER GİRDİ?

        Bera

        Huriye

        Bartu

        Şeyhmus

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