MasterChef yeni sezonu ile gündeme gelmeye devam ediyor. Her gün bir kişinin ana kadroya girdiği yarışmada ana kadroya giren sekizinci yarışmacı belli olacak. Kıyasıya mücadele ve lezzetli yemekleri ile şefleri etkilemeye çalışan yarışmacılar, önlük için kıyasıya yarışıyor. İşte 20 Temmuz 2024 MasterChef serüvenine devam eden yarışmacı...