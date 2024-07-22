Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin MasterChef kim kazandı? 22 Temmuz 2024 MasterChef 10. önlüğü hangi yarışmacı aldı, ana kadroya kim girdi?

        MasterChef'te son önlük sahibini buldu! 22 Temmuz MasterChef kim kazandı?

        MasterChef Türkiye 2024 ikinci grupta ana kadroya giren son isim belli oldu. İlk etapta şefler yarışmacılardan, aşure yapmalarını istedi. İki etaplı finalin ardından en iyi tabağı ortaya çıkaran yarışmacı 10. önlüğün sahibi oldu. Peki, "MasterChef kim kazandı? MasterChef 10. önlüğü kim aldı, ana kadroya kim girdi?" İşte 22 Temmuz 2024 MasterChef ana kadroya giren son isim...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.07.2024 - 19:21 Güncelleme: 23.07.2024 - 00:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        MasterChef'te ana kadroya şekilleniyor. Ayşe ana kadroya giren 9. isim olurken, 10. önlüğün sahibi bu akşam şefler tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda belli oldu. Peki, "MasterChef kim kazandı? 22 Temmuz MasterChef 10. önlüğü kim aldı, ana kadroya kim girdi?" Birbirinden farklı tariflerin yapıldığı, eşsiz lezzetlerin ortaya çıktığı MasterChef Türkiye 2024 yeni bölümünde yaşanan son gelişmelerini haberimizde bir araya getirdik. İşte 22 Temmuz MasterChef 10. önlüğün sahibi...

        2

        MASTERCHEF KİM KAZANDI?

        MasterChef Türkiye yeni bölümü ilk etabında şefler yarışmacılardan aşure yapmalarını istedi.

        Birinci etapta başarılı olup ikinci etaba yükselen yarışmacılar Şirin, Akın, Yudum, Beril, Enes oldu.

        İkinci etapta ise yarışmacılar sumak kullanarak yaratıcı bir yemek yaptı. Şeflerin değerlendirmesi sonucunda en iyi tabağı yapan Beril 10. önlüğün sahibi oldu.

        3

        21 TEMMUZ MASTERCHEF 9. YARIŞMACI KİM OLDU?

        MasterChef'te kıyasıya yarış devam ediyor. 9. önlüğün sahibi Ayşe oldu.

        4

        MASTERCHEF ANA KADRODA KİMLER VAR?

        Zeynep

        Hakan

        Onur

        Ümmühan

        5

        Deniz

        Çağlar

        Serhat

        Alper

        Ayşe

        6

        MASTERCHEF'TE ANA KADROYA YEDEKLERDEN KİMLER GİRDİ?

        Bera

        Huriye

        Bartu

        Şeyhmus

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Aşırı sıcaklar depremi tetikler mi?
        Aşırı sıcaklar depremi tetikler mi?
        Sokak hayvanları düzenlemesinde sıcak gelişme!
        Sokak hayvanları düzenlemesinde sıcak gelişme!
        Yabancı oyuncu sınırlamasında değişiklik!
        Yabancı oyuncu sınırlamasında değişiklik!
        Elon Musk, insansı robotlar için tarih verdi
        Elon Musk, insansı robotlar için tarih verdi
        Sevilla'dan resmi En-Nesyri açıklaması!
        Sevilla'dan resmi En-Nesyri açıklaması!
        Çöpe atılan bayrağı görünce
        Çöpe atılan bayrağı görünce
        Çanakkale'de 4.7'lik deprem
        Çanakkale'de 4.7'lik deprem
        Bir günde 81 milyon dolar
        Bir günde 81 milyon dolar
        Jose Mourinho: Takımdan çok memnunum
        Jose Mourinho: Takımdan çok memnunum
        Ünlü oyuncudan anneye veda
        Ünlü oyuncudan anneye veda
        Karı koca sokak ortasında öldürülmüştü! 2 kişi tutuklandı
        Karı koca sokak ortasında öldürülmüştü! 2 kişi tutuklandı
        Fenerbahçe'de Wesley gelişmesi!
        Fenerbahçe'de Wesley gelişmesi!
        Bolu Dağı Tüneli'nde 50 günlük çalışma
        Bolu Dağı Tüneli'nde 50 günlük çalışma
        Beşiktaş'ın transferi açıklandı!
        Beşiktaş'ın transferi açıklandı!
        Beklenen haber geldi! Sıcaklıklar düşüyor, yağışlar başlıyor
        Beklenen haber geldi! Sıcaklıklar düşüyor, yağışlar başlıyor
        Çöpten kurtarıldı, milyon dolar ediyor
        Çöpten kurtarıldı, milyon dolar ediyor
        Türkiye'den 88 üniversite en az bir bilim alanında dünya liginde
        Türkiye'den 88 üniversite en az bir bilim alanında dünya liginde
        SGK'dan zam farkı açıklaması
        SGK'dan zam farkı açıklaması
        8 soruyla zihin yaşınızı öğrenebilirsiniz!
        8 soruyla zihin yaşınızı öğrenebilirsiniz!
        Emeklilikte reform zamanı
        Emeklilikte reform zamanı