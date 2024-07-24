MasterChef'te 11. önlük sahibini buluyor. Beril ana kadroya dahil olan 10. yarışmacı olurken, ikinci grupta yer alan yedekler belli oldu. MasterChef'te üçüncü grup için önlük yarışı bu akşam başlıyor. Peki, "MasterChef kim kazandı? 24 Temmuz MasterChef 11. önlüğü kim aldı, ana kadroya kim girdi?" İşte MasterChef Türkiye 2024 yeni bölümde yaşanan son gelişmeler...