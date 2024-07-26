Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin MasterChef kim kazandı? 26 Temmuz MasterChef 13. yarışmacı kim oldu, ana kadroya kim girdi, önlüğü hangi yarışmacı aldı?

        MasterChef kim kazandı? 26 Temmuz MasterChef 13. yarışmacı kim oldu, ana kadroya kim girdi?

        MasterChef'te ana kadroya giren 13. yarışmacı bu akşam belli oluyor. Birbirinden farklı tariflerin yapıldığı MasterChef Türkiye 2024'te önlük yarışı sürüyor. Mehmet, Danilo ve Somer Şef yarışmacılardan Paris-Brest yapmalarını istedi. Peki, "MasterChef kim kazandı? 26 Temmuz MasterChef 13. yarışmacı kim oldu, ana kadroya kim girdi?" İşte 26 Temmuz 2024 MasterChef'te 13. önlüğü alarak ana kadroya dahil olan son yarışmacı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.07.2024 - 18:59 Güncelleme: 27.07.2024 - 00:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        MasterChef Türkiye'de ana kadroya girebilmek adına yarışmacılar arasında rekabet her geçen gün artıyor. MasterChef'te 12. önlüğün sahibi Eda olurken, ana kadroya 13. yarışmacı olarak dahil olacak isim şefler tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda belli oldu. Peki, "MasterChef kim kazandı? 26 Temmuz MasterChef 13. yarışmacı kim oldu, ana kadroya kim girdi?" İşte MasterChef yeni bölümde yaşanan gelişmeler...

        2

        MASTERCHEF 13. YARIŞMACI KİM OLDU?

        MasterChef Türkiye yeni bölümü ilk etabında şefler yarışmacılardan Paris-Brest yapmalarını istedi. 13. önlüğü almak için tezgah başına geçen yarışmacılar, ikinci etapta ise mantardan yaratıcı bir yemek yaptı.

        İki etaplı finalin ardından en başarılı tabağı yapan Murat Can önlüğün sahibi olarak ana kadroya giren 13. yarışmacı oldu.

        3

        MASTERCHEF 12. YARIŞMACI KİM OLDU?

        MasterChef'te 12. önlüğün sahibi Eda oldu.

        4

        MASTERCHEF 11. ÖNLÜĞÜ KİM KAZANDI?

        Şefler tarafından yapılan değerlendirmenin ardından, iki etaplı finalin sonunda en başarılı tabağın sahibi Semih 11. önlüğün sahibi oldu.

        5

        MASTERCHEF ANA KADRODA KİMLER VAR?

        Zeynep

        Hakan

        Onur

        Ümmühan

        Deniz

        6

        Çağlar

        Serhat

        Alper

        Ayşe

        Beril

        Eda

        Semih

        7

        MASTERCHEF'TE ANA KADROYA YEDEKLERDEN KİMLER GİRDİ?

        Bera

        Huriye

        Bartu

        Şeyhmus

        8

        Şirin

        Yudum

        Enes

        Akın

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Paris'te dev açılış töreni!
        Paris'te dev açılış töreni!
        Paris'te sahne Team Türkiye'nin!
        Paris'te sahne Team Türkiye'nin!
        Cimbom'dan sürpriz hamle: Richard Rios!
        Cimbom'dan sürpriz hamle: Richard Rios!
        Tramvay faciası! Bir kişi hayatını kaybetti
        Tramvay faciası! Bir kişi hayatını kaybetti
        Ankara'da kapkaç olayının şüphelisi, 217 kamera görüntüsü incelenerek yakalandı
        Ankara'da kapkaç olayının şüphelisi, 217 kamera görüntüsü incelenerek yakalandı
        Ünlü malikanede bir araya geldiler
        Ünlü malikanede bir araya geldiler
        Eşinin çocuğunun gözü önünde öldürdü!
        Eşinin çocuğunun gözü önünde öldürdü!
        Gazze'de çatışmalar şiddetlendi
        Gazze'de çatışmalar şiddetlendi
        Cengiz Ünder’in geleceği merak konusu
        Cengiz Ünder’in geleceği merak konusu
        Birlikte oturmaya hazırlanıyorlar
        Birlikte oturmaya hazırlanıyorlar
        Alt yapı çalışmasında bulundu! Müzeye götürüldü
        Alt yapı çalışmasında bulundu! Müzeye götürüldü
        "Devlet memuru statüsünde çalışmıştım"
        "Devlet memuru statüsünde çalışmıştım"
        Okan Buruk'tan flaş açıklamalar!
        Okan Buruk'tan flaş açıklamalar!
        19 yaşındaki gençlerin 'kız meselesi' kavgası can aldı
        19 yaşındaki gençlerin 'kız meselesi' kavgası can aldı
        Danimarka yeşil enerjide nasıl bu noktaya geldi?
        Danimarka yeşil enerjide nasıl bu noktaya geldi?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        'Kızılcık Şerbeti'nin 'Nilay'ı tatilde
        'Kızılcık Şerbeti'nin 'Nilay'ı tatilde
        O fotoğraf dosyaya girdi
        O fotoğraf dosyaya girdi
        Prof. Dr. Serap Şimşek'ten COVID-19 açıklaması! 'Acı ama gerçek' diye duyurdu!
        Prof. Dr. Serap Şimşek'ten COVID-19 açıklaması! 'Acı ama gerçek' diye duyurdu!
        Kayıt altına alındı! Sadece bu bölgemizde görülüyor
        Kayıt altına alındı! Sadece bu bölgemizde görülüyor