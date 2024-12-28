MasterChef'te ikinci finalist belli oluyor! 28 Aralık MasterChef'te kim kazandı?
MasterChef'te finale adım adım! İkinci finalistin netlik kazanacağı akşamda jüri üyeleri yarışmacılardan Türkiye'nin 7 bölgesinden bir başlangıç, bir ana yemek ve bir tatlı yapmalarını istendi. Peki, 28 Aralık MasterChef'te kim kazandı, 2. finalist kim oldu? 28 Aralık MasterChef ilk 4'e kalan ikinci isim belli oldu mu? İşte 28 Aralık Cumartesi MasterChef'te ikinci finalist...
MasterChef'te ilk finalist Semih olurken, ikinci finalist 28 Aralık Cumartesi akşamı netlik kazanıyor. Yarışmacılar 28 Aralık akşamı jüri üyeleri için birbirinden lezzetli tabaklar hazırladı. MasterChef'te yarışmacılar finale kalabilmek için mücadele etti. Peki, MasterChef 2. finalist kim oldu, ilk 4'e kalan ikinci isim belli oldu mu? İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...
MASTERCHEF'TE İKİNCİ FİNALİST KİM OLDU?
Masterchef'te ikinci finalist açıklandığında haberimize eklenecektir.
MASTERCHEF'TE İLK FİNALİST KİM OLDU?
Masterchef'te ilk finalist iki etaplı oyunun sonunda en çok puanı alan Semih ilk 4'e kalan ilk yarışmacı oldu.
MASTERCHEF'TE FİNALİSTLER BELLİ OLUYOR!
MasterChef Türkiye'de adım adım finale gidilirken, finalistler belli oluyor. Yarışmacılar büyük finale adını yazdırabilmek adına kıyasıya bir rekabetin içine girecek.
MASTERCHEF'TE ŞEF CEKETİNİ KAZANAN YARIŞMACILAR
Kerem
Onur
Eda
Beyza
Semih
MASTERCHEF KİM ELENDİ?
En az başarılı tabağı yapan Erim 6. olarak MasterChef hayallerine veda etti.