Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin MasterChef kim kazandı? 30 Aralık Pazartesi MasterChef kim elendi, son finalist kim oldu?

        MasterChef'te son finalist belli oluyor! 30 Aralık Pazartesi MasterChef'te kim kazandı?

        MasterChef'te final için geri sayım başladı. Son 5 yarışmacının kaldığı yarışmada ilk 4'e kalan son finalist bu akşam belli oluyor. Kerem ve Beyza dünya mutfağından yemekler yapacak. Üç etaplı finalin sonunda en fazla puanı alan yarışmacı son finalist olacak, diğer yarışmacı ise MasterChef hayallerine veda edecek. MasterChef'in yayınlanan yeni bölüm fragmanında bir yarışmacı şeflere kaşık attıracak. Peki, MasterChef'te kim kazandı? 30 Aralık MasterChef kim elendi?" İşte 30 Aralık Pazartesi MasterChef ilk 4'e kalan son yarışmacı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.12.2024 - 19:33 Güncelleme: 30.12.2024 - 19:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        MasterChef Türkiye'de son finalist belli oluyor. Hatırlanacağı gibi Onur, Eda ve Semih rakiplerinden daha başarılı tabak yaparak yarı finale adını yazdıran isimler olmuştu. MasterChef'in yeni bölümünde ilk 4'e kalan son yarışmacı şeflerin değerlendirmelerinin ardından üç etabın sonunda belli olacak. Peki, "MasterChef kim kazandı? 30 Aralık Pazartesi MasterChef kim elendi, son finalist kim oldu?" İşte MasterChef Türkiye'nin son bölümünde yaşanan gelişmeler...

        2

        MASTERCHEF'TE KİM KAZANDI?

        Masterchef'te son finalist üç etaplı oyunun sonunda şeflerin değerlendirmelerinin ardından belli olacak.

        3

        MASTERCHEF KİM ELENDİ?

        MasterChef'te en az başarılı tabağı yapan yarışmacı, 5 olarak yarışmaya veda edecek. Yarışmada elenen son isim henüz belli olmadı.

        4

        MASTERCHEF'TE ŞEF CEKETİNİ KAZANAN YARIŞMACILAR

        Kerem

        Onur

        Eda

        Beyza

        Semih

        5

        MASTERCHEF'TE İLK 4'E KALAN YARIŞMACILAR

        Semih

        Onur

        Eda

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MTV zammı belli oldu
        MTV zammı belli oldu
        Rusya'dan Trump'a ret
        Rusya'dan Trump'a ret
        Eşini öldürüp teslim oldu
        Eşini öldürüp teslim oldu
        Fazilet Apartmanı sanıkları teslim oldu!
        Fazilet Apartmanı sanıkları teslim oldu!
        Suriye Merkez Bankası liderliğine kadın başkan
        Suriye Merkez Bankası liderliğine kadın başkan
        İşte İstanbul için kar tahminleri
        İşte İstanbul için kar tahminleri
        Serdal Adalı'dan Sergen Yalçın hamlesi!
        Serdal Adalı'dan Sergen Yalçın hamlesi!
        "Yol haritasının parçası olacağız"
        "Yol haritasının parçası olacağız"
        Aşırı ağrı kesici baş ağrısını artırabiliyor
        Aşırı ağrı kesici baş ağrısını artırabiliyor
        Şişli'de bina yıkımında yangın!
        Şişli'de bina yıkımında yangın!
        Ukrayna bir yıl daha savaşmayı sürdürebilir mi?
        Ukrayna bir yıl daha savaşmayı sürdürebilir mi?
        Borsada yeni bir hikaye yazılabilir
        Borsada yeni bir hikaye yazılabilir
        F.Bahçe'den dev transfer operasyonu!
        F.Bahçe'den dev transfer operasyonu!
        2024'ün en çok kazanan futbolcuları!
        2024'ün en çok kazanan futbolcuları!
        "Real Madrid bu çocuğu bırakmaz"
        "Real Madrid bu çocuğu bırakmaz"
        Bakan Şimşek'ten akaryakıt ve tütünde ÖTV açıklaması
        Bakan Şimşek'ten akaryakıt ve tütünde ÖTV açıklaması
        Dünyanın en ilginç 10 yılbaşı yemeği
        Dünyanın en ilginç 10 yılbaşı yemeği
        "Karşılıklı gülerek iyileşiyoruz"
        "Karşılıklı gülerek iyileşiyoruz"
        Almanya'nın kapsamlı enerji dönüşümü enerji krizine nasıl çözüm olacak?
        Almanya'nın kapsamlı enerji dönüşümü enerji krizine nasıl çözüm olacak?
        2024'te dünya ne yaşadı?
        2024'te dünya ne yaşadı?