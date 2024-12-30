MasterChef'te son finalist belli oluyor! 30 Aralık Pazartesi MasterChef'te kim kazandı?
MasterChef'te final için geri sayım başladı. Son 5 yarışmacının kaldığı yarışmada ilk 4'e kalan son finalist bu akşam belli oluyor. Kerem ve Beyza dünya mutfağından yemekler yapacak. Üç etaplı finalin sonunda en fazla puanı alan yarışmacı son finalist olacak, diğer yarışmacı ise MasterChef hayallerine veda edecek. MasterChef'in yayınlanan yeni bölüm fragmanında bir yarışmacı şeflere kaşık attıracak. Peki, MasterChef'te kim kazandı? 30 Aralık MasterChef kim elendi?" İşte 30 Aralık Pazartesi MasterChef ilk 4'e kalan son yarışmacı...
MasterChef Türkiye'de son finalist belli oluyor. Hatırlanacağı gibi Onur, Eda ve Semih rakiplerinden daha başarılı tabak yaparak yarı finale adını yazdıran isimler olmuştu. MasterChef'in yeni bölümünde ilk 4'e kalan son yarışmacı şeflerin değerlendirmelerinin ardından üç etabın sonunda belli olacak. Peki, "MasterChef kim kazandı? 30 Aralık Pazartesi MasterChef kim elendi, son finalist kim oldu?" İşte MasterChef Türkiye'nin son bölümünde yaşanan gelişmeler...
MASTERCHEF'TE KİM KAZANDI?
Masterchef'te son finalist üç etaplı oyunun sonunda şeflerin değerlendirmelerinin ardından belli olacak.
MASTERCHEF KİM ELENDİ?
MasterChef'te en az başarılı tabağı yapan yarışmacı, 5 olarak yarışmaya veda edecek. Yarışmada elenen son isim henüz belli olmadı.