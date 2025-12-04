MasterChef Türkiye'de ilk finalist belli oluyor. Yarışmada final için geri sayım sürerken, yarışmacılar finalist olabilmek adına hafta boyunca tezgah başında tüm hünerlerini sergileyecek. MasterChef'te ilk finalist, şeflerin değerlendirmelerinin ardından iki etaplı finalin ardından belli olacak. Peki, "MasterChef kim kazandı? 4 Aralık Perşembe MasterChef'te ilk finalist kim oldu?" İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...