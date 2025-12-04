Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin MasterChef kim kazandı? 4 Aralık Perşembe MasterChef'te ilk finalist kim oldu?

        MasterChef'te ilk finalist belli oluyor! 4 Aralık MasterChef kim kazandı, ilk finalist kim oldu?

        MasterChef'te şef ceketleri sahibini buldu. Şef ceketini alarak son 4'e kalan Çağatay, Sezer, Özkan ve Hakan büyük finale kalabilmek adına kıyasıya bir mücadele içine girecek. Yarışmacılar, 3 farklı et restoranı konseptinde yemek yapacak. MasterChef'in yeni bölümünde şefler yarışmacılardan, bir başlangıç, bir ana yemek ve bir tatlı yapmasını isteyecek. İki etabın sonunda en çok puanı alan yarışmacı ilk finalist olacak. Peki, "4 Aralık MasterChef'te ilk finalist kim oldu?" İşte 4 Aralık Perşembe MasterChef Türkiye'de ilk finalist...

        Giriş: 04.12.2025 - 20:07 Güncelleme: 04.12.2025 - 20:07
        MasterChef Türkiye'de ilk finalist belli oluyor. Yarışmada final için geri sayım sürerken, yarışmacılar finalist olabilmek adına hafta boyunca tezgah başında tüm hünerlerini sergileyecek. MasterChef'te ilk finalist, şeflerin değerlendirmelerinin ardından iki etaplı finalin ardından belli olacak. Peki, "MasterChef kim kazandı? 4 Aralık Perşembe MasterChef'te ilk finalist kim oldu?" İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...

        MASTERCHEF'TE İLK FİNALİST KİM OLDU?

        Masterchef'te ilk finalist iki etaplı oyunun sonunda şeflerin değerlendirmelerinin ardından belli olacak.

        MASTERCHEF'TE ŞEF CEKETİNİ KAZANAN YARIŞMACILAR

        Çağatay

        Sezer

        Özkan

        Hakan

        MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

        MasterChef'te şef ceketi alamayan, Gizem, Sümeyye, Barış, Mert elenerek yarışmaya veda etti.

