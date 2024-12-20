MasterChef'te 5. ceket sahibini buluyor! 20 Aralık MasterChef kim kazandı?
MasterChef 2024'te finale az bir süre kala beşinci ceketin sahibinin netlik kazandığı akşamda yarışmacılardan ilk etapta bottarga ve iç ay çekirdeği ile yaratıcı yemekler yapmaları istendi. Konuk Dilara Başaran ise ikinci etap için "Eminönü" tabağını yarışmacılara sundu. Peki, 20 Aralık 2024 Cuma MasterChef kim kazandı, 5. ceketi kim aldı? 20 Aralık MasterChef 5. ceketin sahibi belli oldu mu? İşte 20 Aralık Cuma MasterChef'te 5. ceketin sahibi...
MasterChef'te dördüncü ceketin sahibi Erim olurken, beşinci ceketin sahibi 20 Aralık Cuma akşamı netlik kazanıyor. Yarışmacılar 20 Aralık akşamı jüri üyeleri için birbirinden lezzetli tabaklar hazırlıyor. MasterChef'te yarışmacılar finale kalabilmek için mücadele ediyor. Peki, MasterChef 5. ceketi kim kazandı, ceketin sahibi belli oldu mu? İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...
MASTERCHEF'TE 5. CEKETİ KİM ALDI?
Açıklandığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
MASTERCHEF'TE 3. VE 4. CEKETİ KİM KAZANDI?
MasterChef yeni bölümünde şefler tarafından en çok puanı alan Semih 3. yarışmacı olarak ilk 6'ya kaldı. Erim de 4. ceketin sahibi ooldu.