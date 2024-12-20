Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin MasterChef kim kazandı, 5. ceketi kim aldı? 20 Aralık 2024 Cuma MasterChef 5. ceketin sahibi açıklanıyor!

        MasterChef'te 5. ceket sahibini buluyor! 20 Aralık MasterChef kim kazandı?

        MasterChef 2024'te finale az bir süre kala beşinci ceketin sahibinin netlik kazandığı akşamda yarışmacılardan ilk etapta bottarga ve iç ay çekirdeği ile yaratıcı yemekler yapmaları istendi. Konuk Dilara Başaran ise ikinci etap için "Eminönü" tabağını yarışmacılara sundu. Peki, 20 Aralık 2024 Cuma MasterChef kim kazandı, 5. ceketi kim aldı? 20 Aralık MasterChef 5. ceketin sahibi belli oldu mu? İşte 20 Aralık Cuma MasterChef'te 5. ceketin sahibi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.12.2024 - 18:33 Güncelleme: 20.12.2024 - 18:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        MasterChef'te dördüncü ceketin sahibi Erim olurken, beşinci ceketin sahibi 20 Aralık Cuma akşamı netlik kazanıyor. Yarışmacılar 20 Aralık akşamı jüri üyeleri için birbirinden lezzetli tabaklar hazırlıyor. MasterChef'te yarışmacılar finale kalabilmek için mücadele ediyor. Peki, MasterChef 5. ceketi kim kazandı, ceketin sahibi belli oldu mu? İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...

        2

        MASTERCHEF'TE 5. CEKETİ KİM ALDI?

        Açıklandığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        3

        MASTERCHEF'TE 3. VE 4. CEKETİ KİM KAZANDI?

        MasterChef yeni bölümünde şefler tarafından en çok puanı alan Semih 3. yarışmacı olarak ilk 6'ya kaldı. Erim de 4. ceketin sahibi ooldu.

        4

        MASTERCHEF'TE İLK 6'YA İSMİNİ YAZDIRAN 4 YARIŞMACI BELLİ OLDU!

        Beyza

        Kerem

        Semih

        Erim

        5

        MASTERCHEF KİM ELENDİ 15 ARALIK?

        MasterChef'te elenen son isim Alper oldu.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Sıla bebek iddianamesinden kan donduran detaylar
        Sıla bebek iddianamesinden kan donduran detaylar
        20 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        20 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        Yağış geliyor! Pazar günü sıcaklıklar 10 derece birden düşüyor
        Yağış geliyor! Pazar günü sıcaklıklar 10 derece birden düşüyor
        Suriyelilerin dönüşü ekonomiyi ne kadar etkiler?
        Suriyelilerin dönüşü ekonomiyi ne kadar etkiler?
        Hakan Turan'ın öldürülmesi davası: "45 bin lira aldık"
        Hakan Turan'ın öldürülmesi davası: "45 bin lira aldık"
        Türkiye Kupası'nda gruplar belli oldu!
        Türkiye Kupası'nda gruplar belli oldu!
        "15 Ocak'tan sonra kar bekleniyor"
        "15 Ocak'tan sonra kar bekleniyor"
        Polisten ünlü mimara silahlı saldırı!
        Polisten ünlü mimara silahlı saldırı!
        Talisca'da sıcak gelişme!
        Talisca'da sıcak gelişme!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a: Doğru söze ne denir?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a: Doğru söze ne denir?
        Erkek hali yüreğine indi
        Erkek hali yüreğine indi
        Çernobil'de bugün hayat nasıl?
        Çernobil'de bugün hayat nasıl?
        Dünyadan önce Türkiye'de satışa sunuldu
        Dünyadan önce Türkiye'de satışa sunuldu
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Dünyada en çok dolar milyarderi hangi şehirlerde yaşıyor?
        Dünyada en çok dolar milyarderi hangi şehirlerde yaşıyor?
        'Kızılcık Şerbeti'nde uyarı yapılmıştı
        'Kızılcık Şerbeti'nde uyarı yapılmıştı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Enflasyondan beter
        Enflasyondan beter
        Kasımpaşa U19 takımıyla tarih yazdı!
        Kasımpaşa U19 takımıyla tarih yazdı!