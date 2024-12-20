MasterChef'te dördüncü ceketin sahibi Erim olurken, beşinci ceketin sahibi 20 Aralık Cuma akşamı netlik kazanıyor. Yarışmacılar 20 Aralık akşamı jüri üyeleri için birbirinden lezzetli tabaklar hazırlıyor. MasterChef'te yarışmacılar finale kalabilmek için mücadele ediyor. Peki, MasterChef 5. ceketi kim kazandı, ceketin sahibi belli oldu mu? İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...