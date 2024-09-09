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        Haberler Bilgi Magazin MasterChef kim kazandı? 9 Eylül 2024 MasterChef yedeklerden ana kadroya kim girdi?

        MasterChef'te son önlük sahibini buluyor! 9 Eylül MasterChef yedeklerden ana kadroya kim girdi?

        MasterChef Türkiye'de son önlük sahibini buluyor. Eleme gecesinde Zeynep'in yarışmaya vedası yarışmacılar arasında büyük bir üzüntüyle karşılanırken, yerine ana kadroya dahil olan isim Erim olmuştu. MasterChef yeni bölümünde ise son şef ceketi bu akşam sahibini bulacak. Mehmet, Danilo ve Somer yarışmacılardan 'sarımsak' kullanarak yaratıcı bir yemek yapmalarını istedi. En başarılı tabağı çıkaran yarışmacı yedeklerden ana kadroya giren son isim olacak. İşte 9 Eylül Pazartesi yedeklerden ana kadroya giren son yarışmacı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.09.2024 - 19:19 Güncelleme: 09.09.2024 - 22:58
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        MasterChef'te ana kadroya girebilmek için yedek yarışmacılar arasında rekabet sürüyor. MasterChef'te yedek yarışmacılar, ana kadroya girebilmek için bütün hünerlerini sergileyecek. İki etaplı finalin ardından bir yarışmacı MasterChef önlüğünün sahibi olarak adını ana kadroya yazdıracak. Peki, MasterChef kim kazandı? 9 Eylül MasterChef yedeklerden ana kadroya kim girdi? İşte detaylar...

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        9 EYLÜL MASTERCHEF KİM KAZANDI, ANA KADROYA KİM GİRDİ?

        MasterChef ana kadrosuna giren isim henüz belli olmadı. Ana kadroya yedeklerden dahil olacak isim şefler tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda belli olacak.

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        MASTERCHEF'TE YEDEK KADRO

        Bera

        Huriye

        Bartu

        Şeyhmus

        Enes

        4

        Ensar

        Sercan

        Beyza Nur

        Adel

        5

        MASTERCHEF ANA KADROYA KİM GİRDİ 6 EYLÜL 2024?

        MasterChef'te önlük yarışı sürüyor. MasterChef yeni bölümünde ana kadroya yedeklerden dahil olan isim belli oldu. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda Erim şef önlüğünü giyerek ana kadroya giren son isim oldu.

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        MASTERCHEF KİM ELENDİ? (8 EYLÜL PAZAR)

        MasterChef'te elenen isim Zeynep oldu.

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