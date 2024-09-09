MasterChef'te ana kadroya girebilmek için yedek yarışmacılar arasında rekabet sürüyor. MasterChef'te yedek yarışmacılar, ana kadroya girebilmek için bütün hünerlerini sergileyecek. İki etaplı finalin ardından bir yarışmacı MasterChef önlüğünün sahibi olarak adını ana kadroya yazdıracak. Peki, MasterChef kim kazandı? 9 Eylül MasterChef yedeklerden ana kadroya kim girdi? İşte detaylar...