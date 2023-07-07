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        MasterChef'te ana kadroya giren son isim belli oldu!

        MasterChef All Star 2023 yarışmasında ana kadroya girecek son isim belli oldu. Yeni bölümüyle ekranlara gelen MasterChef'te 2022 grubundan yarışmacılar son gün için kıyasıya rekabet ettiler. 5 Temmuz Çarşamba akşamı izleyici karşısına çıkan programda ana kadroya girecek 20. isim belli oldu. Şeflerden tam not alan yarışmacı gecenin sonunda 20. olarak Masterchef'e katılmaya hak kazandı. Peki, 2022 grubundan ana kadroya giren son isim kim oldu? İşte detaylar...

        Habertürk
        Giriş: 07.07.2023 - 07:26
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        MasterChef ana kadrosuna girecek son isim belli oldu. Jüri üyeleri Mehmet Şef, Danilo Şef ve konuk şef eşliğinde ekranlara gelen yarışmada ana kadro mücadeleleri için son mücadele de tamamlandı. 2019, 2020 ve 2021 grubundan ana kadroya girmeye hak kazanan isimler belirlenirken bu hafta 2022 grubundan yarışmacılar şeflerin kendilerinden istedikleri menüleri en iyi şekilde sunabilmek için performans sergiledi. Yarışmanın bu haftaki konuk jürisi şef Osman Sezener olurken yarışmanın kazanını merak edenler ise "MasterChef kim kazandı? MasterChef'te ana kadroya kim girdi? 6 Temmuz 2023 Perşembe MasterChef All Star'da ana kadroya giren son isim kim oldu?" sorularının cevabını merak ediyor. İşte tüm detaylar...

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        6 TEMMUZ PERŞEMBE ANA KADROYA GİREN 20. YARIŞMACI KİM OLDU? 

        MasterChef All Star 2023 yarışması yeni bölümüyle izleyiciyle buluştu. 2022 grubundan tüm yarışmacılar MasterChef'te kıyasıya rekabet halinde şeflerin kendilerinden istedikleri tabaklar için mücadele ettiler. 2022 grubundan ana kadroya girecek son isim belli oldu. Şeflerin tadımlarından sonra en çok beğendikleri bir isim 20. olarak MasterChef'te ana kadroya girmeye hak kazandı. Son isiminde belirlenmesiyle birlikte MasterChef All Star 2023 kadrosu tamamlanmış oldu. 

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        2022 grubundan MasterChef Türkiye All Star ana kadrosuna giren 5. isim Tolga oldu.

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        5 TEMMUZ ÇARŞAMBA ANA KADROYA GİREN 19. YARIŞMACI KİM OLDU? 

        2022 grubundan MasterChef Türkiye All Star ana kadrosuna giren 4. isim Gamze oldu.

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        4 TEMMUZ SALI ANA KADROYA GİREN 18. İSİM KİM OLDU? 

        2022 grubundan MasterChef Türkiye All Star ana kadrosuna giren 3. isim Ayaz oldu.

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        3 TEMMUZ PAZARTESİ ANA KADROYA GİREN 17. İSİM KİM OLDU? 

        2022 grubundan MasterChef Türkiye All Star ana kadrosuna giren 2. isim Büşra oldu.

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        2 TEMMUZ PAZAR ANA KADROYA GİREN 16. İSİM KİM OLDU? 

        2022 grubundan MasterChef Türkiye All Star ana kadrosuna giren ilk isim Çağatay oldu.

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        MASTERCHEF ALL STAR ANA KADRO İLK 20 YARIŞMACI BELLİ OLDU!

        MasterChef All Star 2023'te ana kadroya giren 20 yarışmacı belli oldu.

        1. Grup

        Güzide - 2019

        Suna - 2019

        Eda - 2019

        Batuhan - 2019

        Rıfat - 2019

        2. Grup

        Sefa - 2020

        Tanya - 2020

        Esra - 2020

        Eray - 2020

        Berker - 2020

        3. Grup

        Sergen - 2021

        Burcu - 2021

        Tahsin - 2021

        Dilara - 2021

        Mert - 2021

        4. Grup

        Çağatay - 2022

        Büşra - 2022

        Ayaz - 2022

        Gamze - 2022

        Tolga - 2022

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        MASTERCHEF ALL STAR YEDEK YARIŞMACI KİM OLDU?

        Bir önceki bölümde yarışmada ilk turdan Araz ve Azize yedek kadroya katılmaya hak kazanmıştı. MasterChef All Star'da yedek kadroya giren yeni isimler Celal ve Duygu oldu.

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        30 HAZİRAN CUMA MASTERCHEF'TE ANA KADROYA KİM GİRDİ?

        30 Haziran Cuma akşamı MasterChef All Star'da ana kadroya giren yedek isimler MasterChef Araz ve MasterChef Azize oldu.

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        29 HAZİRAN PERŞEMBE MASTERCHEF'TE ANA KADROYA KİM GİRDİ?

        2021 grubundan MasterChef Türkiye All Star ana kadrosuna giren son isim Mert oldu.

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        28 HAZİRAN ÇARŞAMBA MASTERCHEF'TE ANA KADROYA KİM GİRDİ?

        2021 grubundan MasterChef Türkiye All Star ana kadrosuna giren 4. isim Dilara oldu.

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