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        Haberler Bilgi Magazin MasterChef kim kazandı, ceketi kim aldı? 24 Aralık 2024 MasterChef 3. ceketi kim kazandı?

        MasterChef'te 3. şef ceketi sahibini buldu! MasterChef'te ceketi kim kazandı?

        MasterChef'te adım adım finale doğru şef ceketleri sahibini bulmaya başladı. Kerem ve Onur'un ardından 3. şef ceketi sahibini bulacak. MasterChef'in yeni bölümünde şef adayları ilk etapta kuzu dili, taze zencefil ve tereden yaratıcı bir yemek yapacak. İkinci etabın konusu ise MasterChef'in konuğu Serkan Güzelçoban şefin 'Denizli'nin Horozu' yemeği olacak. "MasterChef kim kazandı, 3. ceketi kim aldı? 24 Aralık Salı MasterChef'te şef ceketin sahibi belli oldu mu?" İşte 24 Aralık Salı MasterChef Türkiye'de ceketin sahibi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.12.2024 - 19:14 Güncelleme: 25.12.2024 - 00:17
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        MasterChef Türkiye'de şef ceketleri için kıyasıya rekabet sürüyor. Yarışmacılar 3. şef ceketini alabilmek adına tezgah başına geçip bütün hünerlerini sergiledi. İki etabın sonunda şefler tarafından en çok oyu alan yarışmacı ise şef ceketinin sahibi oldu. Peki, MasterChef kim kazandı, ceketi kim aldı? 24 Aralık MasterChef 3. ceketi kim kazandı? İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...

        2

        MASTERCHEF'TE CEKETİ KİM KAZANDI?

        MasterChef'te iki etaplı oyunun sonunda şefler tarafından en çok puanı alan Eda 3. ceketin sahibi oldu.

        3

        MASTERCHEF İKİNCİ CEKETİ KİM KAZANDI?

        İkinci ceketin sahibi 53 puan ile Onur oldu.

        4

        MASTERCHEF İLK CEKETİ KİM ALDI?

        MasterChef'te iki etaplı oyunun sonunda en çok puanı toplayan Kerem ilk ceketin sahibi oldu.

        5

        İLK 6'YA KALAN YARIŞMACILAR

        Beyza

        Kerem

        Semih

        Erim

        Eda

        Onur

        6

        MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

        MasterChef'te en az başarılı tabağı yapan Şirin 7. olarak yarışmaya veda etti.

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