Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin MasterChef kim kazandı, ceketi kim aldı? 24 Aralık MasterChef 3. ceketi kim kazandı?

        MasterChef'te 3. şef ceketi sahibini arıyor! MasterChef'te ceketi kim kazandı?

        MasterChef'te adım adım finale doğru şef ceketleri sahibini bulmaya başladı. Kerem ve Onur'un ardından 3. şef ceketi sahibini bulacak. MasterChef'in yeni bölümünde şef adayları ilk etapta kuzu dili, taze zencefil ve tereden yaratıcı bir yemek yapacak. İkinci etabın konusu ise MasterChef'in konuğu Serkan Güzelçoban şefin 'Denizli'nin Horozu' yemeği olacak. "MasterChef kim kazandı, 3. ceketi kim aldı? 24 Aralık Salı MasterChef'te şef ceketin sahibi belli oldu mu?" İşte 24 Aralık Salı MasterChef Türkiye'de ceketin sahibi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.12.2024 - 19:14 Güncelleme: 24.12.2024 - 19:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        MasterChef Türkiye'de şef ceketleri için kıyasıya rekabet sürüyor. Yarışmacılar 3. şef ceketini alabilmek adına tezgah başına geçip bütün hünerlerini sergileyecek. İki etabın sonunda şefler tarafından en çok oyu alan yarışmacı ise şef ceketinin sahibi olacak. Peki, MasterChef kim kazandı, ceketi kim aldı? 24 Aralık MasterChef 3. ceketi kim kazandı? İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...

        2

        MASTERCHEF'TE CEKETİ KİM KAZANDI?

        MasterChef'te iki etaplı oyunun sonunda bir yarışmacı şef ceketinin sahibi olacak. Haftanın 3. şef ceketini kazanan yarışmacı, jüri üyelerinin değerlendirmeleri sonucunda belli olacak.

        3

        MASTERCHEF İKİNCİ CEKETİ KİM KAZANDI?

        İkinci ceketin sahibi 53 puan ile Onur oldu.

        4

        MASTERCHEF İLK CEKETİ KİM ALDI?

        MasterChef'te iki etaplı oyunun sonunda en çok puanı toplayan Kerem ilk ceketin sahibi oldu.

        5

        İLK 6'YA KALAN YARIŞMACILAR

        Beyza

        Kerem

        Semih

        Erim

        Eda

        Onur

        6

        MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

        MasterChef'te en az başarılı tabağı yapan Şirin 7. olarak yarışmaya veda etti.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Asgari Ücret Komisyonu toplanıyor
        Asgari Ücret Komisyonu toplanıyor
        Patlayıcı üretim fabrikasında patlama! 11 can kaybı var
        Patlayıcı üretim fabrikasında patlama! 11 can kaybı var
        Her şey çocuğun gözü önünde oldu
        Her şey çocuğun gözü önünde oldu
        En-Nesyri açıklaması! Transfer olacak mı?
        En-Nesyri açıklaması! Transfer olacak mı?
        E-5'i ringe çevirdiler!
        E-5'i ringe çevirdiler!
        24 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        24 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        Haluk Levent'in doktorundan açıklama
        Haluk Levent'in doktorundan açıklama
        2025'te Türkiye'de enerji sektöründe neler bekleniyor?
        2025'te Türkiye'de enerji sektöründe neler bekleniyor?
        "Şam Havalimanı'nı ayağa kaldırmak için vaziyet alacağız"
        "Şam Havalimanı'nı ayağa kaldırmak için vaziyet alacağız"
        Narin davasında köy imamın ifadesi dosyaya girdi
        Narin davasında köy imamın ifadesi dosyaya girdi
        Kot düşüyor
        Kot düşüyor
        "Suriye'de tüm muhalif gruplar kendini feshedecek"
        "Suriye'de tüm muhalif gruplar kendini feshedecek"
        Dybala listede ikinci sırada!
        Dybala listede ikinci sırada!
        Kadınların çalıştığı fabrikaydı
        Kadınların çalıştığı fabrikaydı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Soruşturma talimatı verdik
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Soruşturma talimatı verdik
        Araştırma: Ortanca çocuklar kardeşlerinden daha işbirlikçi
        Araştırma: Ortanca çocuklar kardeşlerinden daha işbirlikçi
        Piyasa değerleri güncellendi! İşte o liste...
        Piyasa değerleri güncellendi! İşte o liste...
        Nikâhtaki kerametin peşine düştüler
        Nikâhtaki kerametin peşine düştüler
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Serdar Ortaç, hâkim karşısında
        Serdar Ortaç, hâkim karşısında