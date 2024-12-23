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        Haberler Bilgi Magazin MasterChef kim kazandı, ikinci ceketi kim aldı? 23 Aralık 2024 Pazartesi MasterChef 2. ceketin sahibi açıklanıyor!

        MasterChef'te 2. ceket sahibini buluyor! 23 Aralık MasterChef kim kazandı?

        MasterChef 2024'te finale az bir süre kala ikinci ceketin sahibinin netlik kazandığı akşamda yarışmacılardan ilk etapta Sichuan biberi, ördek ve tofu ile yaratıcı yemekler yapmaları istendi. Konuk Şef Aret Sahakyan ise ikinci etap için "İç pilavlı kabak çiçekli ıstakoz" tabağını yarışmacılara sundu. Peki, 23 Aralık 2024 Pazartesi MasterChef kim kazandı, 2. ceketi kim aldı? 23 Aralık MasterChef ikinci ceketin sahibi belli oldu mu? İşte 23 Aralık Pazartesi MasterChef'te ceketin sahibi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.12.2024 - 18:38 Güncelleme: 23.12.2024 - 18:38
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        MasterChef'te ilk ceketin sahibi Kerem olurken, ikinci ceketin sahibi 23 Aralık Pazartesi akşamı netlik kazanıyor. Yarışmacılar 23 Aralık akşamı jüri üyeleri için birbirinden lezzetli tabaklar hazırladı. MasterChef'te yarışmacılar finale kalabilmek için mücadele etti. Peki, MasterChef 2. ceketi kim kazandı, ceketin sahibi belli oldu mu? İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...

        2

        MASTERCHEF İKİNCİ CEKETİ KİM KAZANDI?

        MasterChef Türkiye'de yarışmacılar 5 gün boyunca şef ceketini alabilmek için mücadele verecek. Şefler tarafından en çok puanı alan yarışmacı şef ceketinin sahibi olacak. İkinci ceketin sahibi açıklandığında haberimize eklenecektir.

        3

        MASTERCHEF İLK CEKETİ KİM ALDI?

        MasterChef'te iki etaplı oyunun sonunda en çok puanı toplayan Kerem ilk ceketin sahibi oldu.

        4

        İLK 6'YA KALAN YARIŞMACILAR

        Beyza

        Kerem

        Semih

        Erim

        Eda

        Onur

        5

        MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

        MasterChef'te en az başarılı tabağı yapan Şirin 7. olarak yarışmaya veda etti.

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