MasterChef'te 2. ceket sahibini buluyor! 23 Aralık MasterChef kim kazandı?
MasterChef 2024'te finale az bir süre kala ikinci ceketin sahibinin netlik kazandığı akşamda yarışmacılardan ilk etapta Sichuan biberi, ördek ve tofu ile yaratıcı yemekler yapmaları istendi. Konuk Şef Aret Sahakyan ise ikinci etap için "İç pilavlı kabak çiçekli ıstakoz" tabağını yarışmacılara sundu. Peki, 23 Aralık 2024 Pazartesi MasterChef kim kazandı, 2. ceketi kim aldı? 23 Aralık MasterChef ikinci ceketin sahibi belli oldu mu? İşte 23 Aralık Pazartesi MasterChef'te ceketin sahibi...
MasterChef'te ilk ceketin sahibi Kerem olurken, ikinci ceketin sahibi 23 Aralık Pazartesi akşamı netlik kazanıyor. Yarışmacılar 23 Aralık akşamı jüri üyeleri için birbirinden lezzetli tabaklar hazırladı. MasterChef'te yarışmacılar finale kalabilmek için mücadele etti. Peki, MasterChef 2. ceketi kim kazandı, ceketin sahibi belli oldu mu? İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...
MASTERCHEF İKİNCİ CEKETİ KİM KAZANDI?
MasterChef Türkiye'de yarışmacılar 5 gün boyunca şef ceketini alabilmek için mücadele verecek. Şefler tarafından en çok puanı alan yarışmacı şef ceketinin sahibi olacak. İkinci ceketin sahibi açıklandığında haberimize eklenecektir.
MASTERCHEF İLK CEKETİ KİM ALDI?
MasterChef'te iki etaplı oyunun sonunda en çok puanı toplayan Kerem ilk ceketin sahibi oldu.