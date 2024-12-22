MasterChef'te heyecan katalanarak devam ediyor. MasterChef'te final için geri sayım başlarken, şef ceketleri için yarışmacılar arasında mücadele sürüyor. Yarışmacılar 5 gün boyunca şef ceketini alabilmek için kıyasıya bir mücadele içine girecek. 1'inci şef ceketinin sahibi ise bu akşam şeflerin değerlendirmesi sonucunda belli olacak. Peki, "MasterChef'te kim kazandı, ilk ceketi kim aldı? 22 Aralık MasterChef 1. şef ceketini kim kazandı?" İşte MasterChef son bölümde yaşanan gelişmeler...