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MasterChef'te ana kadroya giren 19. isim kim oldu?

MasterChef All Star 2023 yarışmasında ana kadroya girecek isimler şekilleniyor. Ana kadroya alınacak son iki yarışmacı kaldı. Yeni bölümüyle ekranlara gelen MasterChef'te 2022 grubundan yarışmacılar son iki gün için kıyasıya rekabet edecekler. 5 Temmuz Çarşamba akşamı izleyici karşısına çıkan programda ana kadroya girecek 19. isim belli olacak. Şeflerden tam not alan yarışmacı gecenin sonunda 19. olarak Masterchef'e katılmaya hak kazanacak. Peki, 2022 grubundan ana kadroya giren dördüncü isim kim olacak? İşte detaylar...

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  • MasterChef kim kazandı? MasterChef ana kadroya hangi yarışmacı girdi? 5 Temmuz Çarşamba 2023 MasterChef'te ana kadroya giren 19. yarışmacı belli oldu mu?

    MasterChef All Star 2023 kadrosunda yer alacak isimlerde sona yaklaşıldı. Jüri üyeleri Mehmet Şef, Danilo Şef ve konuk şef eşliğinde ekranlara gelen yarışmada ana kadro mücadelelerinde heyecan dolu anlar hız kesmeden devam ediyor. 2019, 2020 ve 2021 grubundan ana kadroya girmeye hak kazanan isimler belirlenirken bu hafta 2022 grubundan yarışmacılar şeflerin kendilerinden istedikleri menüleri en iyi şekilde sunabilmek için performans sergiliyor. Yarışmanın bu haftaki konuk jürisi şef Osman Sezener olurken yarışmanın kazanını merak edenler ise "MasterChef kim kazandı? MasterChef'te ana kadroya kim girdi? 5 Temmuz 2023 Çarşamba MasterChef All Star'da ana kadroya giren 19. isim kim oldu?" sorularının cevabını merak ediyor. İşte tüm detaylar...
  • MasterChef kim kazandı? MasterChef ana kadroya hangi yarışmacı girdi? 5 Temmuz Çarşamba 2023 MasterChef'te ana kadroya giren 19. yarışmacı belli oldu mu?

    5 TEMMUZ ÇARŞAMBA ANA KADROYA GİREN 19. YARIŞMACI KİM OLDU? 

    MasterChef All Star 2023 yarışması yeni bölümüyle ekranlarda. 2022 grubundan tüm yarışmacılar MasterChef'te kıyasıya rekabet halinde şeflerin kendilerinden istedikleri tabaklar için mücadele edecekler. Bu akşam 2022 grubundan ana kadroya girecek dördüncü isim belli olacak. Şeflerin tadımlarından sonra en çok beğendikleri bir isim 19. olarak MasterChef'te ana kadroya girmeye hak kazanacak. 
  • MasterChef kim kazandı? MasterChef ana kadroya hangi yarışmacı girdi? 5 Temmuz Çarşamba 2023 MasterChef'te ana kadroya giren 19. yarışmacı belli oldu mu?

    4 TEMMUZ SALI ANA KADROYA GİREN 18. İSİM KİM OLDU? 

    2022 grubundan MasterChef Türkiye All Star ana kadrosuna giren 3. isim Ayaz oldu.
  • MasterChef kim kazandı? MasterChef ana kadroya hangi yarışmacı girdi? 5 Temmuz Çarşamba 2023 MasterChef'te ana kadroya giren 19. yarışmacı belli oldu mu?

    3 TEMMUZ PAZARTESİ ANA KADROYA GİREN 17. İSİM KİM OLDU? 

    2022 grubundan MasterChef Türkiye All Star ana kadrosuna giren 2. isim Büşra oldu.
  • MasterChef kim kazandı? MasterChef ana kadroya hangi yarışmacı girdi? 5 Temmuz Çarşamba 2023 MasterChef'te ana kadroya giren 19. yarışmacı belli oldu mu?

    2 TEMMUZ PAZAR ANA KADROYA GİREN 16. İSİM KİM OLDU? 

    2022 grubundan MasterChef Türkiye All Star ana kadrosuna giren ilk isim Çağatay oldu.
  • MasterChef kim kazandı? MasterChef ana kadroya hangi yarışmacı girdi? 5 Temmuz Çarşamba 2023 MasterChef'te ana kadroya giren 19. yarışmacı belli oldu mu?

    MASTERCHEF ALL STAR ANA KADRO İLK 18 YARIŞMACI BELLİ OLDU!

    MasterChef All Star 2023'te ana kadroya giren 18 yarışmacı belli oldu.

    1. Grup

    Güzide - 2019

    Suna - 2019

    Eda - 2019

    Batuhan - 2019

    Rıfat - 2019

    2. Grup

    Sefa - 2020

    Tanya - 2020

    Esra - 2020

    Eray - 2020

    Berker - 2020

    3. Grup

    Sergen - 2021

    Burcu - 2021

    Tahsin - 2021

    Dilara - 2021

    Mert - 2021

    4. Grup

    Çağatay - 2022

    Büşra - 2022

    Ayaz - 2022
  • MasterChef kim kazandı? MasterChef ana kadroya hangi yarışmacı girdi? 5 Temmuz Çarşamba 2023 MasterChef'te ana kadroya giren 19. yarışmacı belli oldu mu?

    MASTERCHEF ALL STAR YEDEK YARIŞMACI KİM OLDU?

    Bir önceki bölümde yarışmada ilk turdan Araz ve Azize yedek kadroya katılmaya hak kazanmıştı. MasterChef All Star'da yedek kadroya giren yeni isimler Celal ve Duygu oldu.
  • MasterChef kim kazandı? MasterChef ana kadroya hangi yarışmacı girdi? 5 Temmuz Çarşamba 2023 MasterChef'te ana kadroya giren 19. yarışmacı belli oldu mu?

    30 HAZİRAN CUMA MASTERCHEF'TE ANA KADROYA KİM GİRDİ?

    30 Haziran Cuma akşamı MasterChef All Star'da ana kadroya giren yedek isimler MasterChef Araz ve MasterChef Azize oldu.
  • MasterChef kim kazandı? MasterChef ana kadroya hangi yarışmacı girdi? 5 Temmuz Çarşamba 2023 MasterChef'te ana kadroya giren 19. yarışmacı belli oldu mu?

    29 HAZİRAN PERŞEMBE MASTERCHEF'TE ANA KADROYA KİM GİRDİ?

    2021 grubundan MasterChef Türkiye All Star ana kadrosuna giren son isim Mert oldu.
  • MasterChef kim kazandı? MasterChef ana kadroya hangi yarışmacı girdi? 5 Temmuz Çarşamba 2023 MasterChef'te ana kadroya giren 19. yarışmacı belli oldu mu?

    28 HAZİRAN ÇARŞAMBA MASTERCHEF'TE ANA KADROYA KİM GİRDİ?

    2021 grubundan MasterChef Türkiye All Star ana kadrosuna giren 4. isim Dilara oldu.

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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