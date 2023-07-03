MasterChef All Star 2023 kadrosunda yer alacak isimler şekillenmeye devam ediyor. Jüri üyeleri Mehmet Şef, Danilo Şef ve konuk şef eşliğinde izleyici karşısına çıkan yarışmada ana kadro mücadelelerinde heyecan dolu anlar hız kesmeden devam ediyor. 2019, 2020 ve 2021 grubundan ana kadroya girmeye hak kazanan isimler belirlendi. 1 Temmuz Cumartesi akşamı MasterChef'te yedek yarışmacılar seçildi. 2 Temmuz Pazar akşamı ise yeni bölümde 2022 grubundan ana kadroya girecek olan ilk isim belli oldu. 3 Temmuz Pazartesi yani bu akşam MasterChef ana kadrosuna girecek olan 17. isim belli olacak. Yarışmanın kazanını merak edenler ise "MasterChef kim kazandı? MasterChef'te ana kadroya kim girdi? 2 Temmuz 2023 Pazar MasterChef All Star'da ana kadroya giren 17. isim kim oldu?" sorularının cevabını merak ediyor. İşte tüm detaylar...