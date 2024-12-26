MasterChef Türkiye'de şef ceketleri için yarışmacılar arasındaki rekabet sürüyor. Yarışmacılar 5. şef ceketini alabilmek adına tezgah başına geçip bütün hünerlerini sergiledi. İki etabın sonunda şefler tarafından en çok oyu alan yarışmacı ise son şef ceketinin sahibi oldu. En az başarılı tabağı yapan yarışmacı ise MasterChef hayallerine 6. olarak veda etti. Peki, MasterChef kim kazandı, son ceketi kim aldı? 26 Aralık MasterChef kim elendi? İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...