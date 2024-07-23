MasterChef'te yedek yarışmacı bugün belli oluyor. MasterChef'te 23 Temmuz Salı akşamı yarışmacılar patlıcan ile şefleri etkilemeye çalışıyor. Yedekten yarışmacıların alınacak olmasıyla heyecan artarken "Yedekten giren 11. isim kim oldu?" sorusu yanıtını arıyor. Peki, MasterChef kim kazandı? İşte 23 Temmuz Salı akşamı MasterChef'te yaşananlar...