MasterChef All Star yeni sezona büyük bir süprizle dönüyor. All Star konsepti ile yarıştığı dönemlere damga vurmuş isimler yeni sezonda tekrar bir araya geliyor. 14 Haziran Çarşamba günü ilk bölümüyle seyirciyle buluşacak olan MasterChef All Star’da Kıvanç Karadeniz de yer alıyor. İşte, Kıvanç Karadeniz hakkında merak edilen bilgiler…