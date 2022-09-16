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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MasterChef MasterClass'ı kim kazandı? 16 Eylül 2022 MasterChef MasterClass ödülü belli oldu mu?

MasterChef Türkiye'de yarışmacılar için sınav zamanı... TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'de MasterClass oyunu heyecanı yaşanıyor. Somer şef tarafından eğitim alan yarışmacılar en iyi Alinazik kebabı yapmak için tezgah başında. Gün sonunda en iyi tabağı çıkaran yarışmacı MasterClass'ı kazanarak, ödülün sahibi olacak. Peki MasterChef MasterClass'ı kim kazandı? 16 Eylül 2022 MasterChef MasterClass ödülü belli oldu mu? İşte son gelişmeler...

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  • MasterChef MasterClass'ı kim kazandı? 16 Eylül 2022 MasterChef MasterClass ödülü belli oldu mu? Haftanın eleme adayları kimler oldu?

    Usta şefleri, yetenekli yarışmacıları ve eşsiz tarifleri ile MasterChef Türkiye'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Yarışmacılar MasterClass'ı kazanmak için birbiriyle kıyasıya bir mücadeleye girişecek. Peki MasterChef MasterClass'ı kim kazandı? 16 Eylül 2022 MasterChef MasterClass ödülü belli oldu mu?  İşte merak edilen soruların yanıtı...
  • MasterChef MasterClass'ı kim kazandı? 16 Eylül 2022 MasterChef MasterClass ödülü belli oldu mu? Haftanın eleme adayları kimler oldu?

    MASTERCHEF’TE MASTERCLASS’I KİM KAZANDI?

    MasterChef'te MasterClass oyunu heyecanı yaşanıyor. Somer Şef deneyimlerini yarışmacılara aktarırken, yarışmacılardan Alinazik yapmalarını istedi. MasterClass eğitimini başarıyla tamamlayıp, MasterClass'ı kazanan yarışmacı henüz belli olmadı. 
  • MasterChef MasterClass'ı kim kazandı? 16 Eylül 2022 MasterChef MasterClass ödülü belli oldu mu? Haftanın eleme adayları kimler oldu?

    MASTERCLASS ÖDÜLÜ NE OLDU?

    MasterChef MasterClass ödülü henüz açıklanmadı. Ödül belli olduğunda haberimizi güncelleyeceğiz.
  • MasterChef MasterClass'ı kim kazandı? 16 Eylül 2022 MasterChef MasterClass ödülü belli oldu mu? Haftanın eleme adayları kimler oldu?

    HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

    Atike 

    Vural

    Fatmanur 

    Barış

    Kıvanç

     

    Melih

     

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