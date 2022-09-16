Usta şefleri, yetenekli yarışmacıları ve eşsiz tarifleri ile MasterChef Türkiye'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Yarışmacılar MasterClass'ı kazanmak için birbiriyle kıyasıya bir mücadeleye girişecek. Peki MasterChef MasterClass'ı kim kazandı? 16 Eylül 2022 MasterChef MasterClass ödülü belli oldu mu? İşte merak edilen soruların yanıtı...